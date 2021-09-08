Россияне активно скупают земельные участки

8 сентября. FINMARKET.RU - Россияне все активнее скупают земельные, надеясь построить собственное жилье. Интерес к загородной недвижимости, который подстегнула пандемия, сейчас в 1,5 раза выше, чем в 2019 году, сообщает "Циан".на земельные участки подскочил еще больше - в 1,6 раза. По сравнению с летом 2020 года интерес к земле подрос с 18% до 20%. На дома и дачи на загородном рынке приходится 77% спроса, на таунхаусы - 3%.

Причин высокого интереса к земле несколько, пишет "Российская газета" . Во-первых, участки дешевле, во-вторых, сейчас трудно найти подходящий вариант готового дома, так как самые ликвидные лоты были раскуплены еще год назад. Кроме того, весной "Семейную ипотеку" разрешили использовать для покупки участка и строительства дома, а не только для покупки жилья в новостройке, а летом распространили ее на семьи с одним ребенком.

В банке ДОМ.РФ отмечают рост спроса на кредиты на индивидуальное жилстроительство в рамках "Семейной ипотеки". Ежемесячный прирост по выдачам ипотеки на ИЖС в целом, в том числе с учетом семейной ипотеки, составляет около 20%.

Эксперты не исключают, что со временем эффект от семейной ипотеки может нарастать, круг семей, у которых есть возможность воспользоваться льготной программой, будет постепенно расширяться.