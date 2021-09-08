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08 сентября 2021 года 09:45
Клиенты МФО ужесточили требования к себе
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Валерий Матыцин/ТАСС
8 сентября. FINMARKET.RU - Аппетиты клиентов микрофинансовых организаций продолжают снижаться. Опасение за свое финансовое положение на фоне продолжающейся пандемии и нестабильная экономическая ситуация заставляют заемщиков не только снижать запрашиваемые суммы, но и выбирать их не полностью, высчитывая возможный размер займа до рубля. пишет "Коммерсант". Согласно оценкам IDF Eurasia, по итогам 2-го квартала клиенты микрофинансовых организация выбирали лишь 75,3% одобренной им суммы займа. Речь идет о PDL-займах - краткосрочных "займах до зарплаты" до 30 тыс. руб., выдаваемых на месяц. Показатель ниже, чем в 1-м квартале (тогда клиенты МФО выбирали 76,7% одобряемой суммы), и лишь незначительно выше, чем в пандемический 2020 год. Как отмечают эксперты, заемщики научились максимально взвешенно подходить к расчету суммы займа и тщательно рассчитывать свои возможности, причем граждане реже занимают впрок и чаще берут ровно столько, сколько им действительно нужно. И предпосылок для значительных изменений в поведении потребителей в ближайшие месяцы нет, уверен председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев. Связано это и как с более осторожным поведением потребителей финансовых услуг в целом в период неопределенности, так и с приходом в сегмент новых категорий заемщиков.
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