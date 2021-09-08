Ремесленников освободили от обязательной маркировки одежды

8 сентября. FINMARKET.RU - Товары лёгкой промышленности, изготовленные ремесленниками, исключены из перечня, подлежащего обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства

"В списке таких товаров - трикотажные блузки машинной и ручной вязки, пальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, текстиль для кухни и постельное бельё", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что решение принято по просьбе предпринимателей.

Ранее правительство, также по просьбе представителей бизнеса, освободило ремесленников от обязательной маркировки обуви.

"Этим же распоряжением переносится срок введения обязательной маркировки велосипедов с 1 сентября 2021 года на 1 марта 2022 года", - отмечается в сообщении.

"Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году и завершится в 2024-м. Уникальный цифровой код, наносимый на продукцию при маркировке, позволяет каждому покупателю убедиться, что перед ним легально произведённый качественный товар. Он также даёт возможность проследить весь путь товара - от производителя или импортёра до конечного потребителя", - добавили в пресс-службе.