.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Федеральное казначейство в октябре может провести на открытом рынке пилотные операции биржевого репо
08 сентября 2021 года 09:13
Ремесленников освободили от обязательной маркировки одежды
|0
Сергей Бобылев/ТАСС
8 сентября. FINMARKET.RU - Товары лёгкой промышленности, изготовленные ремесленниками, исключены из перечня, подлежащего обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ. "В списке таких товаров - трикотажные блузки машинной и ручной вязки, пальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, текстиль для кухни и постельное бельё", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что решение принято по просьбе предпринимателей. Ранее правительство, также по просьбе представителей бизнеса, освободило ремесленников от обязательной маркировки обуви. "Этим же распоряжением переносится срок введения обязательной маркировки велосипедов с 1 сентября 2021 года на 1 марта 2022 года", - отмечается в сообщении. "Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году и завершится в 2024-м. Уникальный цифровой код, наносимый на продукцию при маркировке, позволяет каждому покупателю убедиться, что перед ним легально произведённый качественный товар. Он также даёт возможность проследить весь путь товара - от производителя или импортёра до конечного потребителя", - добавили в пресс-службе.
.
Ключевые слова: РФ, ремесленники, одежда, маркировка, постановление
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.