Регуляторы ужесточат правила рассылки банками рекламы

8 сентября. FINMARKET.RU - Финансовым организациям рекомендуют исключить из кредитного договора с заемщиком пункт о получении рекламной информации и вывести его в отдельный документ. Письмо Центрального банка и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с таким предложением будет в ближайшие дни разослано участникам финансового рынка, рассказал источник "Известий"

В проекте письма регуляторы отмечают, что рекомендации кредиторам по рассылке рекламы составлены для соблюдения прав и законных интересов граждан. Так как на практике возникают случаи, когда условие на распространение такой информации включается в текст кредитного договора или иных документов, оформляемых в финорганизациях при оказании ими услуг. При этом заемщику не предоставляется право отказаться от получения рекламы, говорится в документе.

Как отмечают авторы письма, отсутствие у заемщика возможности выразить свое несогласие на рассылку при заключении кредитного договора - недобросовестная практика. Потому как, согласно законодательству, распространение такой информации по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия адресата на их получение. Если компания не докажет, что потребитель давал одобрение, то такаяпризнается навязанной, констатировали регуляторы.

Как следует из письма,по результатам проведенного анализа предлагают участникам рынка учесть ряд правила В частности, для обеспечения законных прав и интересов граждан кредиторам в качестве лучшей практики рекомендовано получать согласие клиента на рассылку такой информации в виде отдельного документа. А при предоставлении финансовых услуг дистанционно - предусмотреть отдельную форму на сайте организации.

Также обязательно должно быть напоминание для граждан о праве отказа от рекламы, как и о сроке действия соглашения на ее получение, указано в письме. Авторы документа подчеркивают, что несогласие клиента на получение рекламы не должно стать причиной отказа в предоставлении ему кредита или займа со стороны финучреждений.

В крупнейших банках уверили "Известия", что уже в обязательном порядке получают согласие клиентов на рекламу. Однако на практике часть финансовых организаций обходят эту норму, знают эксперты.