План по наццелям станет единым, обновляемым и частично трехлетним

7 сентября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает новую трансформацию системы плановых документов правительства, пишет "Коммерсант"

Так, в проекте постановления Белого дома "О системе управления достижением национальных целей развития" прописаны будущий статус единого плана и его место в системе стратегического планирования: видимо, предлагаемая схема станет с осени-зимы 2021 года постоянной. В ней единый план, по существу, является центральным плановым документом госсектора экономики и для правительства, и для регионов, и для президентской ветви власти.

Сейчас план по достижению пяти национальных целей утвержден до 2030 года, но формально не синхронизирован с бюджетным циклом. Проект предлагает создание в плане "движущейся рамки" 3-летнего планирования, синхронизированной с 3-летним же графиком прогноза социально-экономического развития (от которого отталкивается 3-летний федеральный бюджет), при сохранении целей до 2030 года. Регионам рекомендуется осуществлять в своих госпрограммах корректировки ежеквартально (а при необходимости помесячно) и направлять плановые показатели по наццелям ответственным исполнителям госпрограмм, при этом в сам единый план предполагается напрямую интегрировать оценки эффективности (KPI) глав регионов. Такая схема впервые создает механизм прямого сопряжения работы регионов и Белого дома по наццелям, а учитывая, что эти цели ставятся во главу угла,- и схемы координации их бюджетов через единый план.

В план также предлагается включить "инициативы социально-экономического развития". KPI институтов развития и госкомпаний в план пока не интегрируются.

"Головным органом", от имени которого осуществляется мониторинг исполнения плана, будет президиум Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.