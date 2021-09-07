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07 сентября 2021 года 09:18

В августе выросли вложения в биржевые ПИФы

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YAY\ТАСС
YAY\ТАСС
7 сентября. FINMARKET.RU - В августе активность частных инвесторов на рынке коллективных инвестиций заметно выросла. По данным InvestFunds, объем привлечения в розничные фонды превысил 22,3 млрд руб.— это почти на 3 млрд руб. выше показателя июля. Однако этот результат оказался заметно ниже среднемесячного показателя с начала года (27,2 млрд руб.), пишет "Коммерсант". Тем не менее фонды фиксируют чистый приток средств частных инвесторов уже 17 месяцев подряд. За это время в них поступило почти 370 млрд руб.

Однако рост привлечений в последний месяц произошел на фоне снижения популярности наиболее рисковых инструментов — фондов акций, которые были фаворитами на протяжении нескольких месяцев. По данным InvestFunds, чистый приток в них превысил 10 млрд руб., что на 40% меньше результата июля. С начала года акции уже показали значительный рост, индекс Московской биржи вырос на 20%, и сейчас инвесторы смотрят на фонды акций с большей осторожностью, поясняет гендиректор УК "Промсвязь" Алексей Кузнецов. Вложения в фонды смешанных инвестиций остались на уровне предыдущего месяца (12 млрд руб.). Одновременно резко замедлились оттоки из наиболее консервативной категории — фондов облигаций.

Причем инвесторы выводят средства из открытых ПИФов (почти 5,8 млрд руб.), тогда как в биржевые фонды (БПИФ) вложили около 4 млрд руб.

Высокой популярности биржевых фондов способствует работа управляющих по продвижению этих продуктов. В целом с начала года начали торговаться паи 46 новых БПИФов, а общее число фондов достигло 86. За восемь месяцев объем торгов на Московской бирже достиг 348 млрд руб.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  ПИФы,  инвестиции

 
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