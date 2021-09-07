Назван объем инвестиций в проекты с участием средств ФНБ

7 сентября. FINMARKET.RU - В предварительный список проектов, которые могут претендовать наиз фонда национального благосостояния (ФНБ), вошли 32 инициативы, но "реально в детальной проработке" находится 11 из них, сообщил "Ведомостям" замминистра экономического развития Илья Торосов на полях Восточного экономического форума. В общей сложности в 2021-2024 гг. из ФНБ в этипланируется вложить 1,6 трлн руб., их суммарная стоимость на этот срок с учетом частных инвестиций составит 9 трлн, уточнил он. При этом влияние на инфляцию будет минимальным - в пределах 0,1 п. п., отметил замминистра.

Один из этих проектов - строительство скоростной дороги М12 Москва - Казань, уточнил Торосов. Бюджет магистрали заявлен в размере более 600 млрд руб., из них средства ФНБ составят не более 150 млрд, добавил он. Его реализация позволит увеличить темпы роста ВВП на 0,3-0,5 п. п. в год, подчеркнул замминистра.

Кроме трассы Москва - Казань отобранные инициативы включают четыре проекта РЖД, направленных на модернизацию железнодорожной сети, еще один проект "Автодора" по строительству автодорог в составе транспортного маршрута Европа - Западный Китай для обеспечения скоростного автомобильного сообщения, реформирование Фонда ЖКХ, в рамках которого планируется обеспечить повышение качества городской среды и коммунальной инфраструктуры, обновление железнодорожного состава Петербургского метрополитена, а также ряд проектов ВЭБ.РФ.

Проекты, по словам Торосова, будут финансироваться по трем каналам. Основную часть денег ФНБ планируется вкладывать напрямую - через покупку облигаций специально созданной для реализации проекта компании (SPV). Около 70 млрд руб. зарезервировано для ВЭБа. Часть средств планируется распределить через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в проекты с участием иностранных инвесторов в пределах установленного для фонда лимита, добавил Торосов.

Условия вложений определены следующим образом. Средства будут предоставляться на 25 лет, участие ресурсов ФНБ в проекте не должно превышать 25%. От проектов требуется рентабельность на уровне не менее 5% в год. Впрочем, по этому параметру окончательная договоренность пока не достигнута - обсуждается вариант привязать ставку доходности к инфляции, уточнил Торосов.

На 1 сентября общий объем ФНБ превысил 14 трлн руб., что эквивалентно 12,1% прогнозируемого на 2021 г. ВВП, сообщал Минфин.