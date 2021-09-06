Откажется ли Россия от металлических денег

6 сентября. FINMARKET.RU - В Госдуме предложили отказаться от металлических рублей. Изготавливать их дороже, чем бумажные, - себестоимость чеканки однойгораздо выше ее номинала. Тем не менее "нал" по-прежнему никто не отменял. Более того, мелких денег планируют допечатать еще, пишут "Известия"

В 2025 году Банк России собирается выпустить 10-рублевые купюры с новым дизайном и характеристиками. Будут чеканить и монеты того же номинала. Как пояснил в июле зампред ЦБ Михаил Алексеев, в свое время 10-рублевые купюры начали заменять монетами, поскольку бумажные деньги быстро изнашивались и их приходилось допечатывать. Сейчас же возникла другая проблема: монеты достаточно долговечны, но оседают у людей в копилках, так что их приходится дочеканивать.

По оценкам регулятора, россияне в 1,5 раза больше обеспечены монетами, чем европейцы. Только в 2020 году денежная масса в России пополнилась 1 млрд новых монет, т.е. в пересчете на каждого жителя было выпущено 9 монет. Всего же монет в обороте насчитывается около 70 млрд на сумму 113 млрд рублей. С 2018 года Банк России прекратил выпуск монет копеечного номинала: 1, 5, 10 и 50 копеек.

С одной стороны, печать новых денег видится логичной: львиная доля расчетов наличными в России приходится именно на банкноты малого номинала. Цифровые же платежи помогают при более крупных покупках.

Но что касается "железной" мелочи, то звучат предложения от нее всё же отказаться. Так, по мнению главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева, металлические деньги следует вывести из оборота. Он пояснил, что изготавливать металлические деньги дороже, чем бумажные. Себестоимость чеканки одной монеты гораздо выше ее номинала. Потому нужно заменить металлические деньги бумажными - их дешевле производить. Значение имеет и вопрос удобства: мелочь занимает определенный вес и объем в кошельках плюс отнимает время на поиск монет при оплате товара.

Однако говорить о полном и скором отказе от "железных" денег пока рано. Они часто используются для мелких платежей, благотворительных целей, оплаты в торговых автоматах. К тому же по-прежнему в ходу в сельской местности.

Но в конечном итоге, хотя и не в ближайшей перспективе, из оборота исчезнут не только металлические деньги, но и бумажные купюры.

В ЦБ уже определились с форматом ввода цифрового рубля как новой формы денег. Предполагается, что это будет третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Эмитировать новый тип рубля планирует сам регулятор, а храниться он будет в виде цифрового кода в электронном кошельке Центробанка. При этом открывать кошельки и проводить финансовые операции с электронными деньгами будут коммерческие кредитные организации. У клиентов будет доступ к единому цифровому кошельку на базе ЦБ через каждый из банков, в котором он обслуживается.