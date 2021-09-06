НДФЛ с доходов физлиц от сдачи на переработку тары могут отменить

6 сентября. FINMARKET.RU - Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство законопроект об отменес доходов физлиц от сдачи на переработку пластиковой и стеклянной тары, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ. НДФЛ от сдачи вторсырья пытаются отменить уже 20 лет, отмечает руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев.

"Малообеспеченные люди действительно занимаются сдачей тары за деньги", - отмечает он. Фактически никто не платит НДФЛ с доходов за сдачу бутылок в переработку, и такие операции по определению не могут быть прибыльными. Но формальная норма в законодательстве создает налоговые риски для бизнеса и мешает полномасштабному развертыванию сети фандоматов - аппаратов, которые, как правило, устанавливаются в магазинах и куда можно сдать бутылки в обмен на небольшое вознаграждение, баллы и скидки.

"Пробел в законодательстве останавливает торговые сети от широкой установки фандоматов приема вторсырья. Магазины также не спешат предложить ответственным потребителям акции и бонусы в обмен на вторсырье", - объяснил необходимость изменений председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Сейчас система сбора тары через фандоматы развивается стихийно по инициативе частных компаний и ритейлеров.

О планах до 2022 г. установить 10 000 фандоматов в 10 регионах страны сообщал Российский экологический оператор (РЭО). Сейчас при сдаче тары в фандоматы невозможно зачислять деньги напрямую на счет человеку, потому что это фактически будет считаться налогооблагаемым доходом, пояснил "Ведомостям" гендиректор РЭО Денис Буцаев. Фандоматы сразу начисляют бонусные рубли на счета транспортных карт вроде "Тройки" или отправляют в благотворительный фонд.

"Идея зачислять деньги сразу на счет была бы привлекательна для людей и еще больше стимулировала бы их к раздельному сбору", - считает Буцаев. По его мнению, в европейских странах не было бы развитой сети фандоматов, если бы существовал НДФЛ на сдачу вторсырья. "Такие пункты приема, как фандоматы, и возможность получать деньги за вторсырье для населения - неотъемлемая часть в создании экономики замкнутого цикла. Налог здесь выступает барьером", - подчеркнул Буцаев.

Ежегодно в России появляется 55-60 млн т твердых бытовых отходов - свыше 400 кг на человека. Вторично используется не более 8%, отмечается в материалах к законопроекту. На пластик приходится более 360 000 т, или 24 кг на человека. При этом на переработку направляется около 1 млн т стеклобоя и всего 7000 т оборотной стеклотары, отмечает сенатор Кутепов.