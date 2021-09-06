В РФ продажи органических продуктов питания растут быстрее обычных

6 сентября. FINMARKET.RU - В Россииорганических продуктов питания за 12 месяцев (с мая 2020 г. по апрель 2021 г.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 13% в денежном выражении. Такие данные приводит исследовательская компания NielsenIQ, пишут "Ведомости" . Они вдвое обогнали обычныепитания, которые за тот же период прибавили только 6%.

По данным Национального органического союза, продажи органических продуктов по итогам 2020 г. составили 192-194 млн евро, это на 15-18% больше, чем годом ранее. Темпы роста при этом увеличились: например, в 2019 г. этот показатель составлял только 10-12%.

По мнению исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко, активизация продаж в этом сегменте связана в том числе с пандемией коронавируса: люди стали чаще готовить дома, а потому они больше обращали внимание на свойства продуктов и в целом больше заботились о здоровье. Представитель Роскачества (выдает такие сертификаты) тоже объясняет рост этого рынка пандемией: продукция, связанная со здоровым образом жизни, стала популярнее.

Как указывает NielsenIQ, самым быстрорастущим органическим продуктом стала водка. Ее продажи за этот период увеличились на 36%. Мироненко объясняет такой рост тем, что в 2020 г. крупнейшие экспортеры органической пшеницы приостановили поставки за рубеж.

По данным NielsenIQ, доля основных категорий сертифицированной органической продукции пока невысокая: она составляла лишь 0,1% в товарообороте крупнейших розничных сетей России за последние 12 месяцев. Но через 5-7 лет этот показатель может достичь 2%, считает исполнительный директор Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Пока около 80% российского рынка органики занимает импорт, но по мере развития этого направления продукция российских производителей будет постепенно его замещать, считает Коршунов.