Рынок деловой авиации в РФ восстанавливается быстрее обычных перелетов

6 сентября. FINMARKET.RU - В России рынок деловой авиации восстанавливается гораздо быстрее, чем обычные перелеты. В ассоциации деловой авиации ОНАДА "Коммерсанту" сообщили, что объемы перевозок в сегменте превысили показатели 2019 года. Расчеты основаны на показателях центра "Внуково-3", который в январе-июле обслужил более 10 тыс. бизнес-рейсов, что на 20% больше, чем за тот же период 2019 года, и на 63% - 2020 года. Общее число пассажиров выросло на 15% к 2019 году и на 82% - к 2020 году, до почти 62 тыс. человек. Самыми популярными направлениями в мае-июле стали Рига, Ницца, Ларнака, Петербург, Казань и Сочи.

Инфраструктура деловой авиации впредставлена специализированными обособленными терминалами только в Москве и Петербурге. Помимо "Внуково-3" к ним относят терминал "А-Групп" (Шереметьево), UTG Private Aviation (Домодедово), Международный центр деловой авиации в Раменском, а также "Пулково-3" и "А-Групп Пулково".

По данным Росавиации, которые приводит в своем отчете МСФО Шереметьево, на "Внуково-3" пришлась четверть из 38 тыс. всех взлетно-посадочных операций деловой авиации МАУ в 2019 году и пятая часть из 33 тыс. в 2020 году.

По данным руководителя проекта BizavNews Дмитрия Петроченко, большинство аэропортов в РФ вышли в бизнес-сегменте на допандемийный уровень, в столичном регионе превысили его.

Спрос на деловые перевозки подстегнуло ограничение обычных рейсов, отмечает президент ОНАДА Ярослав Одинцев. Он допускает, что по мере открытия границ крупные авиакомпании вернут себе часть пассажиров, пересевших на бизнес-джеты во время пандемии, но "значительная часть останется".

В то же время участники рынка говорят о целом ряде факторов, сдерживающих его развитие. Так, они жалуются на слишком высокие аэропортовые тарифы, а также избыточные требования законодательства.