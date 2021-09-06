В РФ набирает обороты новая схема обналичивания денег

6 сентября. FINMARKET.RU - Суды заподозрили фирмы в обналичивании и выводе денег на 616 млрд рублей - такова сумма требований по судебным спорам, к которым был привлечен Росфинмониторинг в 2020 г., следует из отчета службы, пишут "Известия"

Как отмечается в годовом отчете Росфинмониторинга, применение кредитными организациями заградительных мер в 2020 году позволило пресечь вывод в легальный оборот более 190 млрд рублей "теневого" происхождения. Одновременно на 29% было сокращено количество клиентов, к которым были применены заградительные меры, что свидетельствует о повышении прозрачности кредитно-финансовой сферы, а также улучшении качества работы банков в этом направлении.

Для борьбы с отмыванием, обналичиванием и выводом за рубеж денег банки применяют заградительные меры - блокируют отдельные операции или счета недобросовестных фирм. Для обхода этих ограниченийиспользуют авторитет судебной власти, сообщается в отчете. В целях легализации незаконных доходов заявители обращаются в суд при отсутствии реального спора для получения исполнительных документов и обналичивания либо вывода денежных средств за рубеж в обход законодательства.

В прошлом году общий объем денежных средств, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг в связи с возникшими сомнениями, составил около 616 млрд рублей более чем по 5 тыс. разбирательств, говорится в отчете службы. Годом ранее этот показатель был почти в 3 раза меньше - 214 млрд рублей. Общая сумма отказов по мнимым сделкам, вынесенных судами, в 2020 г. составила 71 млрд рублей, подчеркивается в документе.

Росфинмониторинг на постоянной основе взаимодействует с органами судебной власти, сообщил "Известиям" представитель службы. Он пояснил: когда у суда возникают сомнения в причастности сторон к отмыванию доходов и другим подозрительным операциям, он информирует Росфинмониторинг, который предпринимает меры реагирования, зафиксированные в "антиотмывочном" законе.

В отчете службы также отмечается, что в 2020 году общий объем подозрительных операций нотариусов вырос до 25 млрд рублей - эта сфера попадает под особое внимание Росфинмониторинга. Документы, заверенные нотариусами, носят силу исполнительных и могут использоваться судебными приставами для принудительного взыскания денег.

Мониторинг Банка России показывает нарастание тенденции использования недобросовестными участниками хозоборота исполнительных документов при совершении операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации или отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, сообщили "Известиям" в ЦБ. В регуляторе добавили, что неоднократно поднимали вопрос о внесении изменений в законодательство в части наделения банков правом отказа в совершении операции по исполнительным документам при наличии подозрений.

В крупнейших банках подтвердили популярность схем обналичивания через суды.