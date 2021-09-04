Расширен перечень профессий, наиболее востребованных в российской экономике

Правительство расширило перечень профессий, наиболее востребованных в экономике России. Этот перечень является основанием для назначения стипендии правительства. В обновлённый перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий

4 сентября. FINMARKET.RU - В России актуализировалипрофессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

В обновлённый перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.

Среди конкретных специальностей, добавленных в перечень:

- дошкольное образование

- сестринское дело

- лечебное дело

- агрономия

- аддитивные технологии

- гостиничное дело

- эксплуатация беспилотных авиационных систем

- управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

В числе профессий:

- графический дизайнер

- дефектоскопист

- мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

- мастер растениеводства

- мастер общестроительных работ

- лепщик-модельщик архитектурных деталей.

Студенты, обучающиеся по профессиям и специальностям из этого перечня, могут претендовать на стипендии правительства России. Эти стипендии ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивается до 4 тыс. рублей ежемесячно. Всего предусмотрено 5 тыс. стипендий на каждый учебный год.

"Прежний перечень был утверждён в 2014 году. С тех пор многое изменилось. Например, были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования, в том числе по приоритетным специальностям в ведущих отраслях экономики. А часть профессий потеряла актуальность, приём на них был прекращён", - говорится в сообщении правительства.

Решение поможет поддержать талантливую молодёжь, повысить престиж специальностей среднего профессионального образования, а также будет стимулировать студентов к самореализации в наиболее перспективных и востребованных отраслях экономики, указывается в сообщении.