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04 сентября 2021 года 15:11

Расширен перечень профессий, наиболее востребованных в российской экономике

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Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
Правительство расширило перечень профессий, наиболее востребованных в экономике России. Этот перечень является основанием для назначения стипендии правительства. В обновлённый перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий
4 сентября. FINMARKET.RU - В России актуализировали перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

В обновлённый перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.

Среди конкретных специальностей, добавленных в перечень:

  • - дошкольное образование

  • - сестринское дело

  • - лечебное дело

  • - агрономия

  • - аддитивные технологии

  • - гостиничное дело

  • - эксплуатация беспилотных авиационных систем

  • - управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

В числе профессий:

  • - графический дизайнер

  • - дефектоскопист

  • - мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

  • - мастер растениеводства

  • - мастер общестроительных работ

  • - лепщик-модельщик архитектурных деталей.

Студенты, обучающиеся по профессиям и специальностям из этого перечня, могут претендовать на стипендии правительства России. Эти стипендии ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивается до 4 тыс. рублей ежемесячно. Всего предусмотрено 5 тыс. стипендий на каждый учебный год.

"Прежний перечень был утверждён в 2014 году. С тех пор многое изменилось. Например, были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования, в том числе по приоритетным специальностям в ведущих отраслях экономики. А часть профессий потеряла актуальность, приём на них был прекращён", - говорится в сообщении правительства.

Решение поможет поддержать талантливую молодёжь, повысить престиж специальностей среднего профессионального образования, а также будет стимулировать студентов к самореализации в наиболее перспективных и востребованных отраслях экономики, указывается в сообщении.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  профессии,  перечень

 
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