Расширен перечень профессий, наиболее востребованных в российской экономике

Правительство расширило перечень профессий, наиболее востребованных в экономике России. Этот перечень является основанием для назначения стипендии правительства. В обновлённый перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий
4 сентября. FINMARKET.RU - В России актуализировали перечень
профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
В обновлённый перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.
Среди конкретных специальностей, добавленных в перечень:
- - дошкольное образование
- - сестринское дело
- - лечебное дело
- - агрономия
- - аддитивные технологии
- - гостиничное дело
- - эксплуатация беспилотных авиационных систем
- - управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
В числе профессий:
- - графический дизайнер
- - дефектоскопист
- - мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
- - мастер растениеводства
- - мастер общестроительных работ
- - лепщик-модельщик архитектурных деталей.
Студенты, обучающиеся по профессиям и специальностям из этого перечня, могут претендовать на стипендии правительства России. Эти стипендии ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивается до 4 тыс. рублей ежемесячно. Всего предусмотрено 5 тыс. стипендий на каждый учебный год.
"Прежний перечень был утверждён в 2014 году. С тех пор многое изменилось. Например, были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования, в том числе по приоритетным специальностям в ведущих отраслях экономики. А часть профессий потеряла актуальность, приём на них был прекращён", - говорится в сообщении правительства.
Решение поможет поддержать талантливую молодёжь, повысить престиж специальностей среднего профессионального образования, а также будет стимулировать студентов к самореализации в наиболее перспективных и востребованных отраслях экономики, указывается в сообщении.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.