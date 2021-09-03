Отказ от пластика к 2024 г. приведёт к убыткам предприятий в 250 млрд руб. - Мантуров

3 сентября. FINMARKET.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что отказаться от одноразового пластика до 2024 года невозможно, отказ от пластика приведёт к потере предприятиями выручки в размере 250 млрд рублей.

"До 2024 года отказаться невозможно. Мы можем говорить на эту тему, действительно, определять определенные категории некоторых пластиков (...) Но, чтоб вы понимали в цифрах, что отмена одноразовых пластиков, изделий, на сегодняшний день в 2020 году выручка предприятий - 250 млрд рублей, это - четверть всего объема производства всех полимерных материалов", - сказал Мантуров журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

При этом он отметил, чтосовместно с Минприроды прорабатывает возможность отказа от ряда наименований одноразового пластика. "Они нам направили перечень из 28 наименований. Мы изучаем на предмет того, на что можно заместить, в какое время, и дальше мы придем к общему знаменателю", - добавил он.

По словам министра, существующие технологии по переработке пластика позволяют не отказываться от одноразового пластика.

"Сейчас работаем, все изучим. Мы всегда находили разумные решения. Сегодня есть технологии, которые обеспечивают переработку этих пластиков, и мне кажется, это гораздо разумней с точки зрения того, запрещать или разрешать. Есть методика разделенного сбора ТБО. Пластики можно практически все перерабатывать. Непереработанные - сжигаются и получается энергия", - добавил он.

Ранее СМИ со ссылкой на главу Минприроды сообщалось, что окончательно запретить производство одноразовых товаров и упаковки из пластика в России планируется в 2024 году. В августе Минприродынаправило Минпромторгу предложение по запрету использования 28 видов одноразовой упаковки и товаров, среди них - пластиковая посуда и непрозрачные бутылки. В свою очередь в Минпромторге сообщали, что уже проанализировали подготовленный "Российским экологическим оператором" перечень товаров и упаковки, рекомендованных к запрету после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий.