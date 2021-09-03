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03 сентября 2021 года 10:40
Минстрой готовит запуск новых правил согласования проектов
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Марина Лысцева/ТАСС
3 сентября. FINMARKET.RU - Реформа администрирования строительства может быть запущена с 1 марта 2022 года - Минстрой разработал необходимый для этого проект постановления правительства, пишет "Коммерсант". Согласно проекту документа, устанавливается исчерпывающий перечень документов, которые могут потребоваться для прохождения той или иной процедуры согласования проектов. Предложенный министерством перечень максимально детализирован - список необходимых бумаг определяется для каждого мероприятия и составляет более 80 страниц. Требование иных документов не допускается. Принятие постановления необходимо для фактического запуска реформы - ранее в ГрК был закреплен исчерпывающий перечень строительных процедур. Кодекс предусматривает пять этапов реализации строительного проекта: приобретение прав на участок, выдача необходимых для изыскания, проектирования и строительства документов, выполнение изысканий и проектирования, строительство и постановка готового объекта на кадастровый учет. Каждый из этапов делится на мероприятия - в общей сложности их около 30. До вступления в силу постановления (предполагается, что оно будет действовать с 1 марта 2022 года до 1 марта 2028 года) будут применяться действующие исчерпывающие перечни процедур. С принятием поправок в ГрК, поясняет глава комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов, полномочиями по утверждению исчерпывающего перечня документов, необходимых для выполнения мероприятий по строительству, наделяется только правительство. Таким образом, по его словам, устраняются противоречия между федеральными и региональными административными процедурами.
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Ключевые слова: РФ, строительство, реформа, Минстрой
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