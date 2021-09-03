Путин: на Курилах будет введен преференциальный налоговый режим сроком на 10 лет

3 сентября. FINMARKET.RU - Преференциальный налоговыйбудет введен на Курильских островах сроком на 10 лет, им смогут воспользоваться как отечественные, так и иностранные инвесторы, заявил сегодня президент РФ Владимир, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов: на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. При чем на 10 лет. Подчеркну - речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% также на 10 лет", - сказал он.

"Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны, то есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее. В рамках этой зоны также не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию Курил", - добавил президент.

"Сразу оговорюсь - преференциальный режим будет распространяться не на все виды деятельности - исключения составит работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов - понятно, потому что это и так высокодоходные виды деятельности, высокодоходный бизнес", - сказал Путин.

"При этом подчеркну - налоговыми, таможенными и административными преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, включая, конечно, наших соседей, в том числе японских партнеров - о чем мы с ними и раньше говорили в смысле создания условий для развития экономики этих островов и нашего сотрудничества на этих территориях", - отметил президент.