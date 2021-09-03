Предприятия на Курилах освободят от налогов и плановых проверок

3 сентября. FINMARKET.RU - По поручению премьера РФ Михаила Мишустина к 1 сентября ведомства должны были подготовить согласованные предложения по созданию особой налоговой зоны на Курильских островах. О результатах этой работы "Ведомостям" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал замминистра развития Дальнего Востока Павел Волков.

Уже сформированы инициативы по институтам поддержки - возможность оказания административной, организационной помощи, защиты бизнеса, сообщил он. По словам Волкова, также прорабатывается мораторий на плановые проверки контролирующих органов по аналогии с тем, что ввели из-за пандемии.

Ранее полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что льготы будут действовать минимум 10 лет. Минвостокразвития выступает за продление срока до 20 лет, рассказал Волков.

Поручение о "беспрецедентном наборе мер" на Курилах премьер-министр Михаил Мишустин дал по итогам визита на Дальний Восток в июле. Предприятия освободят от налога на прибыль, налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов. Появится свободная таможенная зона. Ставка по страховым взносам составят 7,6% по аналогии с условиями территорий опережающего развития (ТОР). Льготы не затронут только подоходный налог (НДФЛ). Благодаря этому правительство планирует стимулироватьКурил в ближайшие 5 лет. "Это практически офшор", - заявлял вице-премьер Трутнев. У предпринимателей, по его словам, "не возникнет самого обязательства платежей налогов".

Сейчас согласовано именно полное освобождение резидентов от уплаты НДС, а не ставка налога 0%, уточнил Волков. Однако нулевая ставка выгоднее, поскольку при полном освобождении нельзя принимать НДС к вычету. Минвостокразвития предлагает оставить резидентам право платить НДС по выбору. "Освобождение, конечно, немного невыгодно, у нас пока дискуссия идет с Минфином на эту тему", - рассказал Волков.

Преференции получат предприятия всех основных сфер, кроме финансово-посреднической, производства подакцизных товаров и вылова ценных биоресурсов. Для развития промышленности на Курилах недостаточно инфраструктуры, пояснил замминистра. Чтобы получить льготы, бизнес должен инвестировать 1 млн руб. Планка невысока, потому что "Курильские острова - это своеобразная территория", добавляет Волков: "Это все-таки проекты скорее в сфере туризма, рыбопереработки".

По словам Волкова, пока нет оценок, сколько денег потребуется вложить в инфраструктуру из федерального бюджета - это зависит от запросов бизнеса.

Льготы смогут получить в том числе иностранные инвесторы, японский бизнес. Иностранцам предоставят "абсолютно равные" условия, ответил Волков на вопрос "Ведомостей" об ограничениях: будет ли для зарубежных компаний повышена, например, планка по инвестициям. "Для инвесторов из других стран ни в коем случае не предполагаются ограничения. Мы ждем там японских предпринимателей, они достаточно активны", - сказал он.