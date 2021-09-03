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03 сентября 2021 года 08:35
В РФ могут упростить передачу лицензий на недра
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Максим Григорьев/ТАСС
3 сентября. FINMARKET.RU - Минприроды РФ прорабатывает вопросы упрощения передачи лицензий на недра от недропользователя к недропользователю, а также расширение схемы заявительного принципа выдачи лицензий, сообщил в ходе сессии о проблемах недропользования Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минприроды Александр Козлов. Он отметил, что в области нормативной базы одним из ключевых запросов со стороны инвестора является переоформление лицензии. "Недропользование невозможно без притока инвестиций. Сейчас это возможно только внутри группы компаний. Поэтому инвестор вынужден приобретать лицензию вместе с владельцем. Это справедливо для лицензий на добычу, где есть действующее производство: объекты обустройства, техника, сервисные контракты, штат рабочих, кредиты на этом предприятии. А как быть с геологическими лицензиями, в которых вопрос - быть или не быть горнодобывающему предприятию - ещё не решён?", - сказал министр. По его словам, уже реализован механизм переуступки права по факту открытия на получение добычной лицензии от компании-юниора, открывшей месторождение, к субъекту, обладающему ресурсами для добычи и монетизации запасов. До конца года Минприроды проработает инициативу компаний по упрощению перехода лицензии на геологическое изучение без покупки компании-лицензиата - при условии соблюдения владельцем лицензии всех её обязательств. "Также мы вязли в работу вопрос по расширению заявительного принципа за счёт увеличения количества и площадей лицензионных участков, предоставляемых "в одни руки". Сегодня это 3 заявки "в одни руки" по 100 квадратных километров, предлагается увеличить до 5 заявок по 500 квадратных километров. Отмечу, это очень большие площади", - сказал Козлов.
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