В РФ могут упростить передачу лицензий на недра

3 сентября. FINMARKET.RU - Минприродыпрорабатывает вопросы упрощения передачи лицензий наот недропользователя к недропользователю, а также расширение схемы заявительного принципа выдачи лицензий, сообщил в ходе сессии о проблемах недропользования Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минприроды Александр Козлов.

Он отметил, что в области нормативной базы одним из ключевых запросов со стороны инвестора является переоформление. "Недропользование невозможно без притока инвестиций. Сейчас это возможно только внутри группы компаний. Поэтому инвестор вынужден приобретать лицензию вместе с владельцем. Это справедливо для лицензий на добычу, где есть действующее производство: объекты обустройства, техника, сервисные контракты, штат рабочих, кредиты на этом предприятии. А как быть с геологическими лицензиями, в которых вопрос - быть или не быть горнодобывающему предприятию - ещё не решён?", - сказал министр.

По его словам, уже реализован механизм переуступки права по факту открытия на получение добычной лицензии от компании-юниора, открывшей месторождение, к субъекту, обладающему ресурсами для добычи и монетизации запасов. До конца года Минприроды проработает инициативу компаний по упрощению перехода лицензии на геологическое изучение без покупки компании-лицензиата - при условии соблюдения владельцем лицензии всех её обязательств.

"Также мы вязли в работу вопрос по расширению заявительного принципа за счёт увеличения количества и площадей лицензионных участков, предоставляемых "в одни руки". Сегодня это 3 заявки "в одни руки" по 100 квадратных километров, предлагается увеличить до 5 заявок по 500 квадратных километров. Отмечу, это очень большие площади", - сказал Козлов.