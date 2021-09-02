Банки столкнулись с проблемой блокировки переводов на запрещенных сайтах

2 сентября. FINMARKET.RU - Банк России попросил(РКН) предоставить финансовым организациям доступ к единому реестру запрещенных в России сайтов в автоматизированном режиме, сообщил "Ведомостям" представитель регулятора. Без автоматизированного доступане могут нормально выполнять новые требования закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ) и вынуждены в ручном режиме искать запрещенные сайты, чтобы блокировать денежные операции клиентов, предлагающих там услуги.

Сейчас доступ к реестру РКН в автоматическом режиме предоставляется только операторам связи. О своей проблеме из-за новых требований закона 115-ФЗ кредитные организации сообщили РКН через ассоциацию банков "Россия" - она направляла в ведомство письмо.

Ручной формат получения информации из РКН не позволяет банкам оперативно использовать сведения о доменах клиентов для выполнения требований закона, жаловались банкиры: они должны каждый раз обращаться заново к реестру РКН.

Как говорится в ответе РКН ассоциации "Россия", правовое основание для предоставления выгрузки из единого реестра кому-то, кроме операторов связи, отсутствует. Перечень организаций с правом автоматизированного доступа РКН устанавливает своим приказом.

Кроме автоматизации доступа к реестру запрещенных сайтов, банки описали и другие, возникшие из-за новых требований.

Сейчас нет единого реестра доменных имен с информацией об их владельцах-юрлицах, а регистраторов доменных имен только в России больше 30, говорится в письме. Агрегированная информация от регистраторов о том, какому юрлицу или ИП принадлежит определенный домен, предоставляется только правоохранительным органам. Поэтому у банков возникает сложность с установлением наличия у клиента каких-либо доменных имен, зарегистрированных в зоне .ru или любой другой, отмечается в письме.

РКН ответил банкам, что у ведомства нет "специализированных механизмов", которые позволяют определить принадлежность домена или указателя страницы сайта лицу, оказывающему услуги в интернете.

Банк России в курсе существующей проблемы, сообщил "Ведомостям" его представитель. Регулятор ранее высказывал банкам свое мнение относительно толкования новых требований. ЦБ напомнил, что в рамках процедуры идентификации клиента банк вправе самостоятельно запросить у него документы либо осуществлять самостоятельный поиск сведений. Способы установки и проверки сведений определяются банком. Таким образом, кредитная организация сама определяет источники информации и способы проверки доменного имени или указателя страницы сайта с учетом риска принятия на обслуживание лиц, оказывающих услуги с использованием запрещенных сайтов, и проведения по поручению таких лиц операций с денежными средствами.