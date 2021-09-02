ФАС накажет компании за худшее качество товаров для РФ

2 сентября. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена наказывать компании, которые будут продавать в России и за рубежомпод одной маркой, но с разными свойствами. Об этом сказано в проекте дорожной карты по пресечению недобросовестной конкуренции, пишут "Известия"

В феврале 2022 годапланирует внести в правительство поправки в закон о конкуренции, в которых будет обозначена новая форма недобросовестного соперничества. Речь о продажах ви за рубежом товаров под одним брендом, но с разным составом. Административная ответственность за такое нарушение должна быть повышенной, считают в ФАС.

Также ФАС предлагает запретить в РФ реализацию продукции без спецпометки, если ее состав за рубежом другой. Производителей могут обязать указывать на этикетке, что продукт сделали для продажи на территории России.

Как следует из дорожной карты, ФАС планирует составить список товаров, качество которых регулятор периодически будет сравнивать в России и за рубежом. Специалисты будут искать отличия, которые производители допустили при изготовлении партий товаров для разных стран.

В пресс-службе ФАС "Известиям" сказали, что потребители при покупке товара руководствуются глобальной репутацией бренда. Но если качество товаров таких компаний не соответствует, например, европейским образцам, их преимущество перед другими производителями необоснованно. Речь идет об отсутствии отдельных функций в товаре, что ограничивает возможности его использования, изменении вкуса продукта за счет замены ингредиентов и другом.

Однако крупнейшие производители в РФ раскритиковали предложения ФАС, следует из их письма вице-премьеру Алексею Оверчуку от 26 августа. Как указали представители бизнеса, законодательство ЕС отличается от регулирования в ЕАЭС. Поэтому потребительские свойства товаров могут быть разными. Влиять на качество может и локальное сырье. Производители уверены: предложения ФАС могут привести к тому, что потребители будут воспринимать продукцию с пометкой "Сделано для продажи в России" как товары с более низким качеством. В подавляющем большинстве случаев это не соответствует действительности, указано в письме. Более 30% товаров под одним брендом в ЕС имеют различия в рецептуре, напомнил "Известиям" исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев. Это показало исследование Еврокомиссии по вопросу двойного качества.

В РАТЭК сочли предложения ФАС неприемлемыми, сказал "Известиям" представитель организации Антон Гуськов. Любые требования к продукции могут устанавливаться только техническими регламентами Евразийского союза, считает он. По сути, только отельного рынка России уже не существует, есть объединенный рынок ЕАЭС, напомнил он. Кроме того, достаточно заметное количество электроники и бытовой техники из РФ экспортируют в Европу.

"Эта инициатива подорвет наш, российский, экспортный потенциал", - считает Гуськов.