Упрощенное банкротство граждан не пользуется популярностью

2 сентября. FINMARKET.RU - Внесудебное банкротство для граждан существует уже год, но пока не получило большой популярности. Как подсчитал "Коммерсант" , за это время возбуждено около 4,8 тыс. процедур, 2,4 тыс. человек успели их завершить (процедура длится шесть месяцев). Для сравнения - за 2020 год в судебном порядке были признаны банкротами 119 тыс. граждан. Общая сумма заявленных во "внесудебке" долгов составляет около 1,7 млрд руб., списано по итогам более 800 млн руб.

В отличие от судебного, где количественно каждый год лидирует Москва, "внесудебка" получила большее распространение в регионах. По состоянию на июль (более поздних данных пока нет) первое место по числу граждан, вошедших в процедуру упрощенного банкротства, занимает Омская область (253), на втором - Челябинская область (193), за ними идут Пермский, Алтайский и Краснодарский края (136, 134 и 133 соответственно).

Основным барьером для граждан остаются жесткие критерии для вхождения в процедуру. Так, сумма долга ограничена 500 тыс. руб., а для возбуждения внесудебного банкротства необходимо, чтобы на дату обращения гражданина в МФЦ приставы завершили исполнительное производство по взысканию хотя бы одного долга по причине отсутствия имущества. Две трети от общего числа заявлений граждан, поданных в МФЦ, или 7,6 тыс., были возвращены как раз из-за несоответствия условиям.

Юристы и банкиры отмечают, что нужно лучше информировать о процедуре граждан, заявления которых часто возвращают из-за разных несоответствий. Однако основной причиной возврата заявлений граждан являются незавершенные исполнительные производства.

Государство уже начало пытаться расширить круг должников, которые могут воспользоваться процедурой. Так, в июне были приняты поправки к Гражданскому процессуальному кодексуи к закону "Об исполнительном производстве" (вступят в силу с февраля 2022 года), защищающие от взыскания минимальный доход на нужды должника и лиц, находящихся на его иждивении. Сейчас наличие даже небольших ежемесячных поступлений дает возможность удерживать до половины из них и не прекращать исполнительное производство, что мешает инициированию внесудебного банкротства.

Депутаты от Единой России предложили разрешить упрощенное банкротство гражданам с ежемесячным доходом в размере двух региональных прожиточных минимумов (средний по РФ - 11 653 руб.), даже если приставы не завершили исполнительное производство по их долгам. При этом у таких должников все еще не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание. Законопроект запланирован к рассмотрению в осенней сессии.

Вопросом расширения процедуры занялось и Минэкономразвития. Весной министерство сообщило, что разрабатывает поправки, которые позволят гражданам инициировать внесудебное банкротство через сайт госуслуг без личного обращения в МФЦ, в августе опубликовало законопроект, в котором предложило поднять предельную сумму для "внесудебки" до 1 млн руб. за счет налоговых долгов. Перед другими кредиторами задолженность не сможет превышать те же 500 тыс. руб. Еще столько же можно задолжать бюджету.

Однако идеи Минэкономразвития встретил в штыки Национальный совет финансового рынка. Там, в частности, не согласны с двукратным увеличением суммы долга, полагая, что в таком случае внесудебным банкротством могут воспользоваться ис ипотекой.