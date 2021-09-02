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02 сентября 2021 года 10:20
Упрощенное банкротство граждан не пользуется популярностью
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YAY/TACC
2 сентября. FINMARKET.RU - Внесудебное банкротство для граждан существует уже год, но пока не получило большой популярности. Как подсчитал "Коммерсант", за это время возбуждено около 4,8 тыс. процедур, 2,4 тыс. человек успели их завершить (процедура длится шесть месяцев). Для сравнения - за 2020 год в судебном порядке были признаны банкротами 119 тыс. граждан. Общая сумма заявленных во "внесудебке" долгов составляет около 1,7 млрд руб., списано по итогам более 800 млн руб. В отличие от судебного банкротства, где количественно каждый год лидирует Москва, "внесудебка" получила большее распространение в регионах. По состоянию на июль (более поздних данных пока нет) первое место по числу граждан, вошедших в процедуру упрощенного банкротства, занимает Омская область (253), на втором - Челябинская область (193), за ними идут Пермский, Алтайский и Краснодарский края (136, 134 и 133 соответственно). Основным барьером для граждан остаются жесткие критерии для вхождения в процедуру. Так, сумма долга ограничена 500 тыс. руб., а для возбуждения внесудебного банкротства необходимо, чтобы на дату обращения гражданина в МФЦ приставы завершили исполнительное производство по взысканию хотя бы одного долга по причине отсутствия имущества. Две трети от общего числа заявлений граждан, поданных в МФЦ, или 7,6 тыс., были возвращены как раз из-за несоответствия условиям. Юристы и банкиры отмечают, что нужно лучше информировать о процедуре граждан, заявления которых часто возвращают из-за разных несоответствий. Однако основной причиной возврата заявлений граждан являются незавершенные исполнительные производства. Государство уже начало пытаться расширить круг должников, которые могут воспользоваться процедурой. Так, в июне были приняты поправки к Гражданскому процессуальному кодексу РФ и к закону "Об исполнительном производстве" (вступят в силу с февраля 2022 года), защищающие от взыскания минимальный доход на нужды должника и лиц, находящихся на его иждивении. Сейчас наличие даже небольших ежемесячных поступлений дает возможность удерживать до половины из них и не прекращать исполнительное производство, что мешает инициированию внесудебного банкротства. Депутаты от Единой России предложили разрешить упрощенное банкротство гражданам с ежемесячным доходом в размере двух региональных прожиточных минимумов (средний по РФ - 11 653 руб.), даже если приставы не завершили исполнительное производство по их долгам. При этом у таких должников все еще не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание. Законопроект запланирован к рассмотрению в осенней сессии. Вопросом расширения процедуры занялось и Минэкономразвития. Весной министерство сообщило, что разрабатывает поправки, которые позволят гражданам инициировать внесудебное банкротство через сайт госуслуг без личного обращения в МФЦ, в августе опубликовало законопроект, в котором предложило поднять предельную сумму для "внесудебки" до 1 млн руб. за счет налоговых долгов. Перед другими кредиторами задолженность не сможет превышать те же 500 тыс. руб. Еще столько же можно задолжать бюджету. Однако идеи Минэкономразвития встретил в штыки Национальный совет финансового рынка. Там, в частности, не согласны с двукратным увеличением суммы долга, полагая, что в таком случае внесудебным банкротством могут воспользоваться и граждане с ипотекой.
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Ключевые слова: РФ, граждане, банкротства, упрощенка, а
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