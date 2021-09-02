Глава Минтруда: в целом рынок труда в РФ восстановился

2 сентября. FINMARKET.RU - Российский рынок труда вернулся на допандемийный уровень, показатель безработицы на 1 августа составляет 4,5%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"Вчера буквально у нас вышли данные Росстата. По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в РФ на допандемический уровень, сейчас уровень безработицы в России 4,5%", - сказал Котяков журналистам "на полях" Восточного экономического форума.

Он напомнил, что показатели по безработице в прошлом году составляли 4,6-4,7%.

"В целом рынок труда восстановился, но произошли определённые территориальные изменения в рынке труда, произошли определённые изменения в организации самих трудовых условий, в первую очередь я говорю про удаленную занятость", - сказал он.

По словам Котякова, сегодня на удаленном формате работы в России остаются порядка 2,8-3 млн человек. "На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удаленно и дистанционно продолжают трудиться 2,8-3 млн человек", - сказал министр в рамках сессии на Восточном экономическом форуме.

При этом он уточнил, что до пандемии в России удалённо трудились около 30 тыс. человек. Во время пандемии этот показатель вырос до 5-6 млн человек.

Как сообщил также министр, в российских центрах занятости зарегистрированы около 1 млн человек. "На сегодняшний день в центрах занятости стоит около 1 млн человек", - сказал Котяков. Он отметил, что пиковое значение достигало 3,7 млн человек.

По его словам, 58% граждан, которые сейчас стоят на учете, не имеют высшего и среднепрофессионального образования, что говорит о необходимости формировать долгосрочные образовательные программы.

Министр труда сообщил, что к 2030 году число самозанятых может дойти до 10-11 млн. "По нашим прогнозам, к 2030 году мы дойдем до 10-11 млн самозанятых в различных сферах экономики", - сказал Котяков.

Он отметил, что в стране наблюдается тенденция к росту самозанятых.

"Мы подошли к планке в 3 млн человек. Это те граждане, которые выбрали этот режим для осуществления свое трудовой деятельности", - добавил министр.