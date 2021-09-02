Ситуация на рынке труда РФ становится заметным проинфляционным фактором - аналитики ЦБ

2 сентября. FINMARKET.RU - Ситуация на российском рынке труда становится заметным проинфляционным фактором, полагают аналитики Банка России.

"До двузначных величин (в июле-августе) ускорился рост номинальных заработных плат на фоне опережающего увеличения спроса на труд. Это существенно поддерживает рост внутреннего спроса и служит источником проинфляционных рисков в условиях сохраняющегося отставания реакции предложения товаров и услуг на рост спроса", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования

Двузначный темп роста заработных плат, который опережает рост производительности труда из-за дефицита предложения рабочей силы при росте спроса, а также высокие темпы потребительского кредитования могут сдерживать дезинфляционную динамику и нормализацию инфляционного давления в экономике, отмечено в документе.

По данным Росстата, годоваяв РФ на 30 августа составляла 6,77% против 6,46% в конце июля - это максимум с августа 2016 г. С начала года к 30 августа инфляция равнялась 4,68%. Безработица же в июле упала до минимума с сентября 2019 года - 4,5% против 4,8% в июне.

Рекордно высокий уровень вакансий в экономике на фоне роста финансового результата заставляет работодателей соглашаться на ускоренный рост зарплат по сравнению с повышением производительности, чему также способствуют повышенные инфляционные ожидания работников и бизнеса, отмечают аналитики ЦБ.

"Структурные изменения на рынке труда усиливают тенденцию к росту зарплат в экономике, создавая дефицит кадров из-за межотраслевой конкуренции за рабочие руки. Частично смягчить ситуацию на рынке труда могло бы восстановление миграционного притока", - говорится в докладе.

Существенно повышенный уровень инфляционных ожиданий населения и бизнеса также остается значимым фактором, отмечают аналитики ЦБ. "Повышенные инфляционные ожидания ведут, в частности, к увеличению склонности к потреблению, особенно товаров длительного пользования, готовности покупать по растущим ценам и чаще пересматривать отпускные и розничные цены, вкладывать сбережения в высоко рискованные финансовые инструменты и т.д.", - пишут они. В условиях повышенных инфляционных ожиданий даже произошедший к настоящему времени рост ставок по банковским вкладам может восприниматься населением как недостаточный для сохранения покупательной способности сбережений, это учитывается при проведении денежно-кредитной политики, говорится в бюллетене.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке намечено на 10 сентября. ДКП сейчас проходит цикл ужесточения, в июле ставка была повышена сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%. Решение сопровождалось заявлением о том, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", с тех пор обновлений сигнала ЦБ не было.

По расчетам аналитиков ЦБ, дезинфляционные эффекты от повышения ключевой ставки "будут постепенно нарастать по мере передачи сигнала по процентному, кредитно-депозитному и другим каналам трансмиссионного механизма".

Сейчас, как говорится в докладе, основным драйвером роста индекса потребительских цен выступает сегмент непродовольственных товаров, где продолжается ускоренный рост стоимости автомобилей, электротоваров и бензина. Временный импульс роста цен в августе также проявился в сегменте одежды и обуви вследствие сезонного повышения спроса на школьные товары, который был дополнительно поддержан денежными выплатами семьям с детьми.