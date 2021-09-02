.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
Главная / Главное / Ситуация на рынке труда РФ становится заметным проинфляционным фактором - аналитики ЦБ
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РФ с 10 сентября увеличит число авиарейсов в Финляндию, Германию и ОАЭ, ограничения с Танзанией продлены до октября
ЦБ РФ представил три "рисковых" сценария развития экономики, но подчеркивает более высокую степень вероятности базового
02 сентября 2021 года 08:07
Ситуация на рынке труда РФ становится заметным проинфляционным фактором - аналитики ЦБ
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
2 сентября. FINMARKET.RU - Ситуация на российском рынке труда становится заметным проинфляционным фактором, полагают аналитики Банка России. "До двузначных величин (в июле-августе) ускорился рост номинальных заработных плат на фоне опережающего увеличения спроса на труд. Это существенно поддерживает рост внутреннего спроса и служит источником проинфляционных рисков в условиях сохраняющегося отставания реакции предложения товаров и услуг на рост спроса", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Двузначный темп роста заработных плат, который опережает рост производительности труда из-за дефицита предложения рабочей силы при росте спроса, а также высокие темпы потребительского кредитования могут сдерживать дезинфляционную динамику и нормализацию инфляционного давления в экономике, отмечено в документе. По данным Росстата, годовая инфляция в РФ на 30 августа составляла 6,77% против 6,46% в конце июля - это максимум с августа 2016 г. С начала года к 30 августа инфляция равнялась 4,68%. Безработица же в июле упала до минимума с сентября 2019 года - 4,5% против 4,8% в июне. Рекордно высокий уровень вакансий в экономике на фоне роста финансового результата заставляет работодателей соглашаться на ускоренный рост зарплат по сравнению с повышением производительности, чему также способствуют повышенные инфляционные ожидания работников и бизнеса, отмечают аналитики ЦБ. "Структурные изменения на рынке труда усиливают тенденцию к росту зарплат в экономике, создавая дефицит кадров из-за межотраслевой конкуренции за рабочие руки. Частично смягчить ситуацию на рынке труда могло бы восстановление миграционного притока", - говорится в докладе. Существенно повышенный уровень инфляционных ожиданий населения и бизнеса также остается значимым фактором, отмечают аналитики ЦБ. "Повышенные инфляционные ожидания ведут, в частности, к увеличению склонности к потреблению, особенно товаров длительного пользования, готовности покупать по растущим ценам и чаще пересматривать отпускные и розничные цены, вкладывать сбережения в высоко рискованные финансовые инструменты и т.д.", - пишут они. В условиях повышенных инфляционных ожиданий даже произошедший к настоящему времени рост ставок по банковским вкладам может восприниматься населением как недостаточный для сохранения покупательной способности сбережений, это учитывается при проведении денежно-кредитной политики, говорится в бюллетене. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке намечено на 10 сентября. ДКП сейчас проходит цикл ужесточения, в июле ставка была повышена сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%. Решение сопровождалось заявлением о том, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", с тех пор обновлений сигнала ЦБ не было. По расчетам аналитиков ЦБ, дезинфляционные эффекты от повышения ключевой ставки "будут постепенно нарастать по мере передачи сигнала по процентному, кредитно-депозитному и другим каналам трансмиссионного механизма". Сейчас, как говорится в докладе, основным драйвером роста индекса потребительских цен выступает сегмент непродовольственных товаров, где продолжается ускоренный рост стоимости автомобилей, электротоваров и бензина. Временный импульс роста цен в августе также проявился в сегменте одежды и обуви вследствие сезонного повышения спроса на школьные товары, который был дополнительно поддержан денежными выплатами семьям с детьми.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.