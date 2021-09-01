За полугодие рост ВВП РФ составил 4,8% - Росстат

1 сентября. FINMARKET.RU -РФ в 1-м полугодии 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8%. Такую оценку распространила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В середине августаопубликовал первую оценку по 2-му кварталу 2021 года (без публикации данных за полугодие) - рост на 10,3% после снижения на 0,7% в 1-м квартале.

Данные Росстата оказались несколько выше расчетов Минэкономразвития - министерство оценивало рост ВВП РФ во 2-м квартале на 10,1%, а за- на 4,6%.

Значительный рост во 2-м квартале объясняется низкой базой 2020 года - тогда во 2-м квартале был спад экономики сразу на 7,8% ко 2-му кварталу 2019 года. В целом за 1-е полугодие 2020 года ВВП РФ снизился на 3,4% к 1-му полугодию 2019 года.

Более подробные данные о ВВП РФ за 2-й квартал Росстат представит 10 сентября.

ВВП РФ в 4-м квартале 2020 года снизился на 1,8% в годовом выражении, за 3-й квартал 2020 года - на 3,5%, за 2-й квартал 2020 года упал на 7,8%, за 1-й квартал 2020 года вырос на 1,4%. В целом за 2020 год ВВП РФ снизился на 3,0%.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в середине августа отмечал, что восстановительный рост экономики РФ продлится в июле и августе, но первые признаки его завершения уже появились.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2021 году равняется 3,8%.

Банк России в июле повысил свой прогноз по росту ВВП в 2021 году до 4-4,5% с 3-4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по росту ВВП в 2021 году равняется 3,9%, на 2022 год - лишь 2,3%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2022 год равняется 3,2% и не попадает в интервал ЦБ (2-3%).

Рост российской экономики в июле-августе 2021 года продолжился, но замедлился, приблизившись к потенциальному уровню, считают аналитики ЦБ РФ.

"В июле-августе, судя по опросным показателям, наметилось замедление темпов роста экономической активности ближе к потенциальному уровню. Оно связано как с сохраняющимися проблемами с поставками сырья и материалов, так и с некоторым ослаблением динамики спроса в связи с исчерпанием потенциала восстановительного роста в растущем количестве отраслей и негативной реакции спроса на возросшие цены", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Тем не менее, компании по-прежнему демонстрируют оптимизм относительно перспектив дальнейшего роста спроса и производства, чему способствует сохраняющееся быстрое расширение объемов кредитования юридических и физических лиц, отмечают аналитики ЦБ.

Причины замедления темпов роста находятся как на стороне спроса, так и на стороне предложения, отмечают аналитики ЦБ. "На фоне произошедшего увеличения цен производители и домохозяйства стали менее склонными к покупке подорожавших товаров. Опросы также демонстрируют уменьшение экспортных заказов, возможно, в связи с увеличением числа заражений коронавирусом в мире, особенно в азиатском регионе. Вместе с тем, сохраняющийся дефицит ряда компонентов и материалов и удлинение сроков их поставок вынудили часть российских производителей сократить производство, несмотря на наличие спроса (например, легковых автомобилей)", - сказано в докладе.