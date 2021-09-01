Спасти сбережения от девальвации мировых валют

1 сентября. FINMARKET.RU - Некоторые финансисты считают, что результатом двух лет денежного стимулирования экономик станетосновных валют, пишет "Независимая газета". За первые три месяца со дня начала пандемии два десятка крупнейших экономик мира объявили о стимулах на $5 трлн., что выше 7% их ВВП, подсчитали в агентстве Fitch..

Потенциал этой девальвации можно оценить по всплеску инфляции в США и Европе, а также по всплеску мировых цен на сырье. Для защиты своих активов и сбережений финансисты советуют покупать физическое, а не "бумажное" золото, отмечает "НГ".

Эксперт по фондовому рынку "БКСинвестиций" Дмитрий Бабин порекомендовал россиянам защитить долгосрочныепокупкой слитков драгоценных металлов или коллекционных монет. При этом он предупредил, что "их реализация связана с ощутимыми операционными издержками из-за большой разницы между курсом покупки и продажи таких активов". "Именно поэтому они предназначены для сохранения накоплений на длительном промежутке времени", – напоминает Дмитрий Бабин.

Высокий уровень инфляции, который наблюдается сегодня во многих странах уже можно назвать скрытой формой девальвации, считает Алексей Матюхов, управляющий партнер "BMS Group". "Вложения в золото 10% от инвестиционного портфеля кажется более чем разумной идеей – даже безотносительно возможных сценариев девальвации других валют", - считает эксперт, мнение которого также приводит "НГ".

Некоторые российские эксперты считают, что покупка золота может не спасти активы и сбережения.

"В гонке печатных станков в любом случае выиграют США, считает эксперт. Именно доллар остается прибежищем в случае масштабной мировой турбулентности. "А покупать золото в условиях возможного укрепления доллара в конце этого года, возможно, не лучшее решение", – считает главный аналитик компании Esperio Лев Кравец.

Сомневаются в пользе покупки золота и иностранные эксперты, пишет "НГ". С начала 2021 года золото уже подешевело примерно на 4%. Доходность гособлигаций США может оказаться выше, чем при вложениях в золото. По данным Bloomberg, за последние 12 месяцев держателей золотых активов во всем мире стало на 8,5% меньше.