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01 сентября 2021 года 11:23
Спасти сбережения от девальвации мировых валют
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Zuma\TASS
1 сентября. FINMARKET.RU - Некоторые финансисты считают, что результатом двух лет денежного стимулирования экономик станет девальвация основных валют, пишет "Независимая газета". За первые три месяца со дня начала пандемии два десятка крупнейших экономик мира объявили о стимулах на $5 трлн., что выше 7% их ВВП, подсчитали в агентстве Fitch.. Потенциал этой девальвации можно оценить по всплеску инфляции в США и Европе, а также по всплеску мировых цен на сырье. Для защиты своих активов и сбережений финансисты советуют покупать физическое, а не "бумажное" золото, отмечает "НГ". Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин порекомендовал россиянам защитить долгосрочные сбережения покупкой слитков драгоценных металлов или коллекционных монет. При этом он предупредил, что "их реализация связана с ощутимыми операционными издержками из-за большой разницы между курсом покупки и продажи таких активов". "Именно поэтому они предназначены для сохранения накоплений на длительном промежутке времени", – напоминает Дмитрий Бабин. Высокий уровень инфляции, который наблюдается сегодня во многих странах уже можно назвать скрытой формой девальвации, считает Алексей Матюхов, управляющий партнер "BMS Group". "Вложения в золото 10% от инвестиционного портфеля кажется более чем разумной идеей – даже безотносительно возможных сценариев девальвации других валют", - считает эксперт, мнение которого также приводит "НГ". Некоторые российские эксперты считают, что покупка золота может не спасти активы и сбережения. "В гонке печатных станков в любом случае выиграют США, считает эксперт. Именно доллар остается прибежищем в случае масштабной мировой турбулентности. "А покупать золото в условиях возможного укрепления доллара в конце этого года, возможно, не лучшее решение", – считает главный аналитик компании Esperio Лев Кравец. Сомневаются в пользе покупки золота и иностранные эксперты, пишет "НГ". С начала 2021 года золото уже подешевело примерно на 4%. Доходность гособлигаций США может оказаться выше, чем при вложениях в золото. По данным Bloomberg, за последние 12 месяцев держателей золотых активов во всем мире стало на 8,5% меньше.
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Ключевые слова: мир, валюты, девальвация, сбережения
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