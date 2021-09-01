Неоднозначный "мелочный" доход

1 сентября. FINMARKET.RU - Позиция ЦБ по отношению к комиссиям за работу с монетой банков для юрлиц оказалась неоднозначной. Регулятор отметил, что пересчет отдельной услугой не является, но не указал и на недопустимость взимания платы за нее, сославшись на свободу договора. Эта риторика сильно отличается от позиции ЦБ по аналогичным комиссиям для физлиц, где установлен прямой запрет., пишет "Коммерсантъ".

за прием и пересчет монет от организаций и предпринимателей по своей правовой природе схожи с комиссиями за выдачу кредитов, поскольку подобные услуги банка не создают самостоятельной ценности для клиента, отметил Банк России в недавно опубликованном письме в ответ на запрос Ассоциации российских банков (АРБ). В то же время ЦБ подчеркнул, что возможность взимать комиссии определяется в первую очередь договоренностью между банком и клиентом, то есть вопрос о взимании комиссий за прием, выдачу, пересчет монет, по сути, переложил на

Эксперты связывают разницу подходов с тем, что регулятор сам заинтересован в отказе от монет и выводе их из оборота, пишет "Ъ".