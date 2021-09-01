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01 сентября 2021 года 08:53

Не менее 61 млрд руб. ежегодно переплачивают россияне при покупке авто

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Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС
1 сентября. FINMARKET.RU - Объем дополнительных опций при покупке автомобиля с 2019 года в среднем увеличился в пять раз, достигнув 200-400 тыс. рублей на машину, пишет "Коммерсантиъ". В премиум-сегменте конечная цена может отличаться от рекомендованной розничной на 1-1,5 млн рублей. Клиенты идут на такие доплаты на фоне дефицита автомобилей, так как машину без допоборудования придется ждать несколько месяцев, за которые она подорожает. Клиенты в РФ переплачивают не менее 61 млрд рублей ежегодно только у официальных дилеров, подсчитали в BrandMonitor, на данные которой ссылается "Ъ".


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  автомобили,  покупка,  затраты

 
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