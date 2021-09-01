Рост экономики РФ замедлится до 2,5% в 2022 году - экономисты

1 сентября. FINMARKET.RU - Эксперты прогнозируют замедление роста экономики до 2,5% в следующем году, этому будут способствовать высокая база этого года и слабый спрос, пишут "Ведомости", подводя итоги проведенного изданием опроса экономистов.

Как выяснилось, большинство из них ожидают, что федеральный бюджет России в 2021 году будет исполнен с профицитом, доходы бюджета вырастут на 20%.

Основными драйверами роста доходов станут высокие цены на нефть, более быстрое восстановление экономики, а также ускорение инфляции, которое способствует увеличению налоговых поступлений. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, рост экономики в этом году составит 3,9%: ни один из опрошенных экспертов не ожидает ростаниже 3,4%. При этом они прогнозируют, что в следующем году рост ВВП России замедлится до 2,5% - помимо эффекта высокой базы 2021 года этому будут способствовать замедление роста внешнего спроса, а также стагнация внутреннего спроса. Никто из аналитиков не ожидает роста экономики ниже 2% в 2022 году, наибольшую динамику ожидают в SberCIB Investment - 3,2%, наименьшую - 2% - в S&P. Инфляция в России по итогам года составит 5,9% и в следующем году не вернется к таргету в 4%.

В июле Минэкономразвития озвучило свой- министерство ожидает рост на 3,2%, а ЦБ ждет роста в 2022 году в интервале 2,5-3,5%.

В консенсус-прогноз "Ведомостей" включены оценки 12 организаций: SberCIB Investment Research, Альфа-банка, Райффайзенбанка, Россельхозбанка, Росбанка, "Юникредита", ПСБ, рейтинговых агентств "Эксперт РА", АКРА, Fitch и S&P, инвестиционной компании "Регион".