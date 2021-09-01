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01 сентября 2021 года 08:04
Уроки финансовой грамотности станут обязательными через год
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Сергей Савостьянов/ТАСС
1 сентября. FINMARKET.RU - Уроки финансовой грамотности для 1-9 классов войдут в обязательную программу российских школ с 1 сентября 2022 года, это предусмотрено новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального и основного общего образования. "В отдельный предмет финансовую грамотность не выделят, она будет интегрирована в некоторые общешкольные предметы", - сообщает газета "Известия". В начальной школе элементы знаний по этой тематике будут интегрированы в такие предметы, как "Математика" и "Окружающий мир", а в 5-9 классах финграмотность будет составной частью математики, обществознания и географии, уточняет издание. В начальной школе на уроках по математике и окружающему миру учащимся будут прививать "навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при совершении финансовых операций", а также научат "анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план". Затем в 5-9 классах ученики перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. Кроме того, часть математических заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, налогов, а уроки географии дадут определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия, разъяснили в Банке России, который участвовал в разработке новых ФГОС. При этом регулятор напоминает, что финансовая грамотность уже активно изучается. Согласно данным мониторинга, проведенного по его заказу в 2020 году, по итогам 2019-2020 учебного года 85% школ уже изучали финансовую грамотность в том или ином формате, а каждая пятая школа - в обязательном режиме. В 2020 году Банк России подготовил для преподавания новой дисциплины 2674 педагога, а за первую половину 2021 года - 3046 человек, пишут "Известия". При этом, как пишет издание в другой своей статье, родители оценили расходы на хорошее и разностороннее образование одного ребенка с раннего детства до выпуска из вуза почти в 1,8 млн рублей. Самые высокие оценки у москвичей — 2,1 млн рублей, петербуржцев — 1,9 млн рублей, жителей Воронежа и Рязани — по 1,8 млн рублей. Впрочем, ни в одном городе сумма не получилась ниже миллиона рублей, выяснила накануне Дня знаний в ходе общероссийского опроса компания "Сбербанк страхование жизни". При этом почти половина россиян (48%) считает, что нужно копить на оплату высшего образования детей. На эти цели родители в среднем по стране готовы тратить 105 тыс. рублей в год, то есть 525 тыс. рублей за пять лет. Таким образом, более 70% затрат на образование приходится на период обучения в средней школе. Это в том числе можно объяснить тем, что 40% родителей надеются на поступление детей на бюджет, поэтому вкладываются в хорошие результаты выпускных экзаменов в школе.
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Ключевые слова: РФ, образование, финграмотность, расходы
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