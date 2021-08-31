Почему закрываются гипермаркеты и супермаркеты

31 августа. FINMARKET.RU - Россияне стали меньше ездить в большие гипермаркеты, чтобы закупить продукты впрок на неделю. Они предпочитают магазины у дома или онлайн-покупки. Однако эксперты уверены, что большой формат магазинов остается перспективным каналом продаж как для физических покупателей, так и для сервисов доставки продуктов, пишет "Российская газета"

"Ашан Ритейл Россия" принял решение о закрытии 17 супермаркетов, которые "показывали неудовлетворительные результаты", сообщил "РГ" гендиректор сети Иван Мартинович. Таким образом, если в июне прошлого года у российского подразделения работало 274 торговые точки разного формата, то в июне 2021 года - 238.

Сегодня рынок трансформируется в сторону онлайн-торговли, потребительские предпочтения заметно меняются.

Но "Ашан" из-за перестановок в самой компании, которые наблюдались в последнее время, за этими переменами не успевает, считает гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков. Несмотря на то, что сеть одной из первых открыла свой онлайн-магазин (уже после него появились первые сервисы доставок), она оказалась в этой гонке в отстающих.

И тенденция к сокращению магазинов формата супер- и гипермаркет наметилась задолго до пандемии и никак с ней не связана, уточняет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Сейчас речь идет скорее не о закрытии физической розницы, а о диверсификации бизнеса, перенастройке форматов и каналов взаимодействия с клиентом. Так, именно сейчас быстрыми темпами развивается интернет-торговля - по итогам прошедшего года она занимает уже 9,6% продаж, поясняет Соколов. Это подтверждает и опыт других крупных торговых сетей, которые развивают сразу несколько форматов торговли.

Формат гипермаркета попал под давление из-за изменений потребительских предпочтений. И скорее всего, их количество будет сокращаться. Но это будет либо стратегическое решение, как в случае с Х5, который отказался от формата "Карусель", либо это будут закрытия региональных небольших сетей, которые не выдерживают конкуренции. Сейчас в стране 1100 гипермаркетов. Возможно, их количество сократится примерно на 50 магазинов, считает Федяков. Но сам по себе формат остается востребованным, уверен эксперт. Хотя трафик покупателей и снизился, это компенсировалось увеличением среднего чека. Свой потребитель у гипермаркетов есть.

Кроме того, гипермаркет сейчас выполняет роль магазина-склада. Поэтому гипермаркеты могли бы использоваться более активно для доставки непродовольственных товаров.