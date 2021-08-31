В России заметное снижение цен на жилье - впервые за год

31 августа. FINMARKET.RU - В России впервые за год зафиксировали заметноестоимости жилья.на рынке новостроек начали корректироваться во многих крупных городах России - фаза активного роста прошла, теперь наступил цикл снижения, сказал "Известиям" директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Так, по итогам июля 2021 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась в Омске на 1,5%, в Челябинске - на 1%, в Перми - на 0,6%, в Уфе - на 0,4%, рассказал он.

Также снижение цен зафиксировано в Москве, отметили аналитики агентства недвижимости "Мериум". В частности, в июле в Юго-Восточном административном округе столицы (ЮВАО), где строят больше всего жилых комплексов массового сегмента, средняя стоимость "квадрата" в новостройках снизилась на 1,5%. Недвижимость в ЮВАО подешевела впервые за последний год, подчеркнули аналитики.

Как отметил партнер "Метриума" Надежда Коркка, с изменением условий программы льготной ипотеки и с ростом ставок спрос также корректируется - девелоперы уже начинают пересматривать подходы к ценообразованию.

"Стоимость недвижимости не может бесконечно расти. И сейчас мы отмечаем наступление периода стагнации. В части городов средняя цена первичной недвижимости достигла своего пика и начала снижаться, в других это, вероятнее, произойдет в начале следующего года", - уверен Хусаинов.

По его прогнозу Хусаинова, сейчас часть застройщиков будут субсидировать ставки по ипотеке, сдерживая цены на свои объекты, другие - снижать конечную стоимость жилья за счет сокращения площади квартир, а третьи начнут корректировать цену предложения. В начале 2022 года признаки снижения будут более явными и в течение двух-трех лет при нынешних рыночных условиях средняя цена по России может снизиться на 10-15%, считает он.