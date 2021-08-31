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31 августа 2021 года 10:32
Из бизнесменов - в таксисты
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Артем Геодакян/ТАСС
31 августа. FINMARKET.RU - Среди тех, кто работает в такси, больше бывших бизнесменов, чем наемных работников. Такие результаты показало исследование, проведенное сервисом по трудоустройству "Работа.Ру" и сервисом "Ситимобил", пишет "Российская газета". Как показал опрос, начало работы в такси для 86% водителей было связано с поиском дополнительного заработка. Сейчас для 60% респондентов она стала единственным источником дохода, остальные умудряются совмещать развоз пассажиров с иной деятельностью. Самым частым ответом на вопрос, что больше всего привлекает в работе таксистом, стал ответ "гибкий график". Так считает 41% водителей, еще 19% респондентов довольны тем, что на дороге они сами себе начальники. Любовь к автомобилизму привлекла 11% таксистов, а еще 9% из них считают это своим призванием. По 10% ответили, что им нравится возможность совмещать вождение автомобиля с другой деятельностью и что они любят общаться с людьми. Бывших владельцев собственного бизнеса среди таксистов - 30%. Чуть меньше - 27% - в прошлом трудились рабочими. Отставного "офисного планктона" за рулем лишь 15%. Выбрали работу водителем сразу после окончания учебного заведения 11%. Еще у 15% водителей оказались другие варианты биографии. Больше всего в такси тех, кто работает водителем от одного до трех лет - 23%.
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Ключевые слова: Россия, таксисты, бизнесмены
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