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31 августа 2021 года 09:55
Минфин предлагает узаконить временные бюджетные полномочия правительства
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EPA/TACC
31 августа. FINMARKET.RU - Минфин подготовил проект изменений в Бюджетный кодекс (БК), закрепляющий на уровне закона часть временных антикризисных практик правительства при администрировании бюджета. В ходе подготовки бюджета на следующую трехлетку Минфин готовит и нормативную базу для сохранения антикризисных практик при его исполнении. - ведомство хочет закрепить их в Бюджетном кодексе (БК). На 2020-2021 годы власти установили особенности исполнения бюджета, которые объяснялись необходимостью оперативного реагирования на изменение экономической конъюнктуры из-за изменения цен на нефть и пандемии коронавируса, напоминает "Коммерсант". Самым значительным из них стало временное отступление от ограничивающего расходы "бюджетного правила", к соблюдению которого власти планируют вернуться с 2022 года. На постоянной основе Минфин предлагает установить в БК возможность правительства использовать для покрытия дефицита средства ФНБ сверх предусмотренного законом о бюджете объема - в случае если цены на нефть оказываются ниже базового уровня. Одновременно Минфин предлагает продлить до 2025 года возможность направления доходов от управления средствами ФНБ не на накопление, а на обеспечение текущих расходов бюджета. Также проект предусматривает расширение полномочий Минфина в части внесения изменений в сводную бюджетную роспись без правки закона о бюджете. Предусматривается также закрепление упрощенного порядка и в случаях увеличения ассигнований из резервного фонда в объеме не более "несвязанных" остатков средств бюджета, которые возникли из-за неполного использования или уменьшения ассигнований, но до конца года не могут быть использованы (такое решение будет приниматься по согласованию с парламентской комиссией). Такую же возможность предлагается предоставить регионам с высокой или средней долговой устойчивостью (а до 2023 года - и всем субъектам РФ). Для финподдержки региональных бюджетов Минфин предлагает пересмотреть распределение доходов от акцизов между федеральным центром и субъектами. С 2022 года доходы от акцизов на средние дистилляты планируется в 100-процентном объеме зачислять в федеральный бюджет - сейчас они делятся пополам между центром и регионами. Взамен регионам предлагается добавить к имеющимся у них 80% доходов от акцизов на крепкий алкоголь еще 4%. Доходы от дополнительных 4% алкогольных акцизов оцениваются в 9 млрд руб. в год.
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Ключевые слова: РФ, Минфин, правительство, бюджет, полномочия
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