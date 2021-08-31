Минфин предлагает узаконить временные бюджетные полномочия правительства

31 августа. FINMARKET.RU -подготовил проект изменений в Бюджетный кодекс (БК), закрепляющий на уровне закона часть временных антикризисных практик правительства при администрировании бюджета.

В ходе подготовки бюджета на следующую трехлетку Минфин готовит и нормативную базу для сохранения антикризисных практик при его исполнении. - ведомство хочет закрепить их в Бюджетном кодексе (БК). На 2020-2021 годы власти установили особенности исполнения бюджета, которые объяснялись необходимостью оперативного реагирования на изменение экономической конъюнктуры из-за изменения цен на нефть и пандемии коронавируса, напоминает "Коммерсант" . Самым значительным из них стало временное отступление от ограничивающего расходы "бюджетного правила", к соблюдению которого власти планируют вернуться с 2022 года.

На постоянной основе Минфин предлагает установить в БК возможность правительства использовать для покрытия дефицита средства ФНБ сверх предусмотренного законом о бюджете объема - в случае если цены на нефть оказываются ниже базового уровня.

Одновременно Минфин предлагает продлить до 2025 года возможность направления доходов от управления средствами ФНБ не на накопление, а на обеспечение текущих расходов бюджета.

Также проект предусматривает расширение полномочий Минфина в части внесения изменений в сводную бюджетную роспись без правки закона о бюджете.

Предусматривается также закрепление упрощенного порядка и в случаях увеличения ассигнований из резервного фонда в объеме не более "несвязанных" остатков средств бюджета, которые возникли из-за неполного использования или уменьшения ассигнований, но до конца года не могут быть использованы (такое решение будет приниматься по согласованию с парламентской комиссией). Такую же возможность предлагается предоставить регионам с высокой или средней долговой устойчивостью (а до 2023 года - и всем субъектам РФ).

Для финподдержки региональных бюджетов Минфин предлагает пересмотреть распределение доходов от акцизов между федеральным центром и субъектами. С 2022 года доходы от акцизов на средние дистилляты планируется в 100-процентном объеме зачислять в федеральный- сейчас они делятся пополам между центром и регионами. Взамен регионам предлагается добавить к имеющимся у них 80% доходов от акцизов на крепкий алкоголь еще 4%. Доходы от дополнительных 4% алкогольных акцизов оцениваются в 9 млрд руб. в год.