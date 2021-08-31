Что изменится в жизни россиян с сентября

31 августа. FINMARKET.RU - С начала месяца родители детей в возрасте до семи лет включительно начнут получать увеличенные больничные по уходу за ребенком. Решение было принято в мае этого года, пишут "Известия"

Средства в размере 100% от среднего заработка будут выплачиваться вне зависимости от стажа, а также от того, где проходит лечение ребенок - амбулаторно или в стационаре.

"Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка", - цитирует пресс-служба ведомства министра труда Антона Котякова.

Всего, посчитали в Минтруде, выплатами смогут воспользоваться около 1,5 млн граждан.

Также с начала месяца в России начнет действовать так называемая "гаражная амнистия". Она продлится 5 лет - до 1 сентября 2026 года.

В это время граждане, у которых есть гаражи, построенные до конца 2004 года, смогут бесплатно оформить в собственность государственные и муниципальные земельные участки земли под ними. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля, сам документ был подготовлен еще в 2019 году. Предполагается, что он поможет узаконить статус объектов, возведенных до 2004 года, когда в России вступили в силу новые градостроительные правила - в частности, гаражей, возведенных в советское время, правоустанавливающие документы на которые были утеряны.

Всего, как ожидается, воспользоваться новой мерой смогут около 3,5 млн граждан.

Обжаловать штраф, выписанный за нарушение, зафиксированное дорожной камерой, теперь можно будет онлайн: через "Госуслуги" или сайт суда. До начала сентября оспорить такой штраф можно было, только явившись лично в отделение ГИБДД по месту нарушения или отправив в ведомство заказное письмо.

С сентября на портале "Госуслуг" должна появиться кнопка "Обжаловать штраф", нажав на которую, можно будет заполнить специальную форму и разместить дополнительные материалы. Срок обжалования остается прежним - 10 дней с момента вручения штрафа.

С конца месяц люди с инвалидностью смогут получить электронный сертификат для самостоятельного приобретения средств реабилитации. Сертификат, на который должна будет зачисляться сумма для приобретения тех или иных средств реабилитации, можно будет использовать в любом магазине, в том числе онлайн, для целевой покупки.

Сейчас получить их можно через Фонд соцстрахования или приобрести самостоятельно, а затем оформить компенсацию. Однако нередко ждать компенсации или получения самого средства гражданам приходится слишком долго, а полученные средства часто не соответствуют индивидуальным особенностям человека.

Сертификаты призваны отчасти помочь решить эту проблему, предоставив людям возможность выбирать самостоятельно. Единая электронная платформа, в которой будут собраны все необходимые данные, должна заработать к октябрю.

Сам сертификат будет привязан к карте "Мир", на которую будут зачисляться средства на покупку того или иного средства реабилитации. Подать заявку на его получение можно будет через "Госуслуги". Оформлять сертификаты начнут с 26 сентября.

По-прежнему продолжат действовать другие способы - получение компенсаций или заказ через Фонд социального страхования.

Небольшие несетевые аптеки с начала месяца получат возможность продавать лекарства через интернет и заключать соглашения с крупными агрегаторами. Ранее сделать это могли только сети, объединяющие не менее 10 торговых точек.

Согласно документу, аптеки сами должны будут нести ответственность за условие хранения и качество лекарств даже в случае, если продавать их они будут через маркетплейсы, а доставку будут осуществлять курьерские службы.

Российские студенты с этой осени смогут получить одновременно несколько квалификаций за время обучения. Также должно стать проще менять профиль обучения после первого курса университета или переходить на другой факультет.

Еще из изменений в сфере высшего образования - аспирантов ждет возвращение обязательной предзащиты диссертаций.

Контролировать деятельность онлайн-букмекеров теперь будет специальный орган - с сентября в России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Ожидается, что он будет отвечать за распределение целевых отчислений, собранных с организаторов азартных игр (1,5% выручки букмекеров, но не менее 30 млн рублей в квартал).

Средства будут направлять спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. Кроме того, регулятор будет отслеживать незаконную деятельность букмекеров. Следить за его деятельностью будет наблюдательный совет. В букмекерской конторе или на тотализаторе устраивать азартные игры с привлечением кредитной организации теперь можно будет, только если организация зарегистрирована в информационной системе ЕРАИ.

Средства, удержанные работодателем из зарплаты сотрудников, которые имеют долги по исполнительному производству (например, при оплате крупных штрафов или выплате алиментов), с конца сентября должны будут перечисляться судебным приставам в ускоренном порядке. С 27 сентября делать это работодатели должны будут в трехдневный срок.