Молодежь потянуло на кредитки

31 августа. FINMARKET.RU - Банки активно наращивают выдачу кредитных карт молодежи до 20 лет. За январь-июль они выдали гражданам от 18 до 20 лет 120 453 кредитки - в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2,8 раза больше, чем за первые 7 месяцев докризисного 2019 года. Это следует из расчетов бюро кредитных историй ОКБ (единственное бюро с данными Сбербанка) для "Ведомостей" . Суммарный лимит по новым картам за 7 месяцев вырос в 3,2 раза - до 2,9 млрд руб. в сравнении с годом ранее. Относительно 2019 г. прирост в 2,7 раза.

Как следует из данных ОКБ, почти 9% портфеля кредитных карт у заемщиков до 20 лет через год после выдачи оказывается дефолтным (просрочка от 90 дней). В категории от 20 до 30 лет сложности с обслуживанием долга возникают в 2 раза реже - 4% портфеля. Меньше всего проблем с обслуживанием кредиток у граждан старше 60 лет - дефолтным становится лишь 1,39% портфеля кредитных карт.

Молодым людям дают самые низкие лимиты: в июле т.г. средний лимит заемщику до 20 лет составил 22 334 руб. У граждан от 20 до 30 лет он составляет 52 392 руб. Наибольший средний лимит по карте - 81 742 руб. - у заемщиков от 45 до 50 лет. При этом женщины обслуживают кредитки лучше мужчин во всех возрастных категориях.

Доля кредиток, выданных заемщикам до 20 лет, постоянно растет: если в 2018 г. она составляла 0,5% от всех выдач, то в 2021 г. уже 1,5%, говорит гендиректор ОКБ Артур Александрович. При этом средний одобренный лимит для молодых заемщиков растет быстрее, чем для других заемщиков.

Эксперты одной из возможных причин роста выдач называют то факт, что граждане раньше начинают использовать дебетовые карты, например для получения стипендии и зарплаты. Кроме того, кредитная карта как нельзя лучше подходит в качестве стартового продукта для любого нового заемщика, в том числе для молодой аудитории. При этом выдавать кредитки взрослым становится сложно, потому что многие уже имеют по две-три карты, а привлечение новых карточных клиентов возможно в основном за счет переманивания у конкурентов.

Всего совокупный портфель кредитных карт достиг к июлю 1,902 трлн руб., следует из данных ОКБ. Сумма безнадежных долгов с просрочкой от 90 дней достигла 36,2 млрд руб., или 1,9% портфеля, с технической просрочкой - 423,8 млрд руб., или 20%. На просрочку выходят чаще граждане с низкими лимитами: для дефолтных кредиток средний лимит, по последним данным ОКБ, составляет 36 010 руб., для технической просрочки - 38 510 руб. Для сравнения: средний лимит по картам у граждан без просрочки составляет 84 994 руб.