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30 августа 2021 года 09:43
Рынок кредиток достиг рекордных 1,78 трлн
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Lehtikuva/ТАСС
30 августа. FINMARKET.RU - С начала года по конец 2-го квартала портфель кредитных карт вырос на 161 млрд, или почти на 10%, и достиг рекордных 1,78 трлн рублей, пишут "Известия", сылающиеся на исследование "Тинькофф", подготовленном на основе данных Банка России. За весь 2020-й на фоне пандемии объем почти не менялся. Всего 30 кредитных организаций занимают 99,7% этого рынка, но происходит перераспределение портфелей. Наряду с повышением концентрации рынка доля Сбербанка во 2-м квартале снизилась на 1,3 п.п., а совокупный процент "Тинькофф", Альфа-банка и Совкомбанка вырос на 1,4 п.п. В крупнейших банках подтвердили рост рынка кредитных карт, там ожидают дальнейшего увеличения. Причина тому — восстановление экономики и улучшение условий банками, отметили эксперты. В 2021 году рынок кредитных карт в России значительно вырос, к 1 июля объем непросроченных задолженностей составил рекордные 1,78 трлн рублей. С начала года портфель увеличился на 9,9%, или 161 млрд рублей, в то время как весь пандемический 2020-й практически не менялся, видно из отчета "Тинькофф". Причем во 2-м квартале показатель вырос на треть больше, чем в первом, — на 92 млрд рублей. Крупнейшим же в этом году месячным изменением стало повышение на 45,5 млрд рублей в мае. Всего доля 30 крупных банков в общем портфеле кредитных карт достигает 99,7%, при этом концентрация рынка продолжается. В крупнейших банках "Известиям" подтвердили увеличение портфеля кредитных карт. В первом полугодии 2021 года их число выросло в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а объем транзакций по ним повысился на 30%, рассказал аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. Он отметил, что сейчас многие клиенты предпочитают использовать именно кредитки для повседневных трат, получая при этом кешбэк и гася задолженность до окончания льготного периода, а собственные средства хранить на банковских вкладах.
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