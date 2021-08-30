Ипотечники конкурируют со студентами за аренду квартир

30 августа. FINMARKET.RU - После упадка рынка аренды в начале пандемии появился высокий спрос на съемное жилье, который продолжается до сих пор. В этом году не было традиционных "низких" периодов, когда объем предложения на рынке успевал восстанавливаться, пишет "Российская газета".

"Не исключено, что системный дефицит предложения на рынке аренды напрямую связан с активной покупкой новостроек на этапе котлована в прошлом году. Те, кто приобрел новостройку по льготной программе на ранней стадии строительства, продав имеющееся у них жилье, сейчас до ввода дома в эксплуатацию арендуют временное", - считает руководитель департамента аренды недвижимости компании "Этажи" Ольга Павлинова.

"Инком-недвижимость" отмечает, что и изменение условий льготной ипотеки с июля увеличило спрос на аренду: рост цен и повышение ставки заставило многих потенциальных покупателей пересмотреть приоритеты в пользу найма. Много заявок на подбор жилья поступает сейчас от иностранных студентов, которым разрешили очное обучение в России, - из Германии, Испании, Японии, добавили в компании.