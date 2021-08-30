.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
30 августа 2021 года 09:21
Ипотечники конкурируют со студентами за аренду квартир
|0
picture alliance/ТАСС
30 августа. FINMARKET.RU - После упадка рынка аренды в начале пандемии появился высокий спрос на съемное жилье, который продолжается до сих пор. В этом году не было традиционных "низких" периодов, когда объем предложения на рынке успевал восстанавливаться, пишет "Российская газета". "Не исключено, что системный дефицит предложения на рынке аренды напрямую связан с активной покупкой новостроек на этапе котлована в прошлом году. Те, кто приобрел новостройку по льготной программе на ранней стадии строительства, продав имеющееся у них жилье, сейчас до ввода дома в эксплуатацию арендуют временное", - считает руководитель департамента аренды недвижимости компании "Этажи" Ольга Павлинова. "Инком-недвижимость" отмечает, что и изменение условий льготной ипотеки с июля увеличило спрос на аренду: рост цен и повышение ставки заставило многих потенциальных покупателей пересмотреть приоритеты в пользу найма. Много заявок на подбор жилья поступает сейчас от иностранных студентов, которым разрешили очное обучение в России, - из Германии, Испании, Японии, добавили в компании.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.