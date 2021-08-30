.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Предложение спецдепов о неприменении мер воздействия за ошибки в отчетности XBRL ЦБ считает преждевременным
30 августа 2021 года 09:02
Правительство узаконит антикризисные практики
|0
Алексей Никольский/ТАСС
30 августа. FINMARKET.RU - Минфин подготовил проект изменений в Бюджетный кодекс, закрепляющий на уровне закона часть временных антикризисных практик правительства при администрировании бюджета. В частности, как сообщает "Коммерсантъ", планируется сохранить возможность правительства направлять на закрытие дефицита бюджета при падении цен на нефть средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх предусмотренного бюджетом объема. Также планируется продлить возможность использования доходов от управления средствами фонда на текущие расходы до 2025 года. С 2022 года доходы от акцизов на средние дистилляты планируется в полностью зачислять в федеральный бюджет - сейчас они делятся пополам между центром и регионами. Взамен регионам предлагается добавить к имеющимся у них 80% доходов от акцизов на крепкий алкоголь еще 4%. Свое предложение Минфин объясняет тем, что акцизы от дистиллятов сильно зависят от динамики нефтяных цен - и перераспределение исключит эту неопределенность для субъектов.
.
Ключевые слова: РФ, антикризис, меры, закон
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.