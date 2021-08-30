Портфель "плохих" кредитов разбухает от просрочки

30 августа. FINMARKET.RU - Каждый четвертый потребительский кредит в России просрочен больше чем на три месяца. Это максимум за шесть лет, следует из данных НБКИ, пишут "Известия", озакомившиеся с ними. Так, по итогам июня-июля этого года в просрочке оказалось 25% таких ссуд от их общего количества. Предыдущий максимум по этому показателю отмечался в декабре 2015-го, тогда он равнялся 23,5%. Предыдущий максимум фиксировался в декабре 2015 года и то на уровне 23,5%. В ЦБ заявили, что в сегменте необеспеченного потребкредитования фиксируют постепенное снижение доли поздней просрочки. Эксперты считают, что портфель "плохих" долгов продолжит увеличиваться.

В остальных сегментах показатель просрочки низкий, а за последний год еще уменьшился. На начало августа по кредитным картам он составил 7,4%, по автозаймам — 6,5%, по ипотеке — 1,3%, следует из данных НБКИ. В бюро не предоставили абсолютных цифр по количеству и объему просроченной задолженности по вышеуказанным продуктам, включая потребзаймы, отметив, что в долевом соотношении статистика более точная.

"Наблюдаемые сейчас темпы увеличения задолженности по необеспеченным займам начинают ускоряться по мере восстановления экономики и опережают рост доходов населения. Без соответствующего изменения последнего рост кредитования будет приводить к увеличению долговой нагрузки населения, среднедушевой уровень которого вырос с 244 тыс. рублей в конце 2019 года до 324 тыс. к концу первого полугодия нынешнего", — отметил директор группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Сергей Вороненко. цитируемый "Известиями".

По словам руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана, тренд на рост "плохих" долгов будет продолжаться и дальше. Особенно серьезно он коснется регионов. До конца года или в 1-м квартале 2022-го стоит ожидать роста просрочки до 30%, полагает эксперт.