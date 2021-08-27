Россияне стали активнее объединять кредиты

27 августа. FINMARKET.RU - Высокие цены на жилье вынудили россиян в процессе рефинансирования активнее объединять ипотечные и потребительские- за последние три месяца интерес к таким сделкам вырос на 15-20%. Об этом "Известиям" сообщили в риелторских компаниях и банках.

Беспрецедентный рост цен на жилье в России с начала пандемии стал дополнительным плюсом для собственников ипотечных квартир, которые имеют незакрытые потребительские кредиты или собираются их оформить, сказала "Известиям" замруководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

Повышение стоимости недвижимости существенно увеличило цену квартир, находящихся в залоге у банков. Это дало больше возможностей для увеличения суммы кредита - объединения у одного банка ипотечных и потребительских кредитов под низкий процент. Также при рефинансировании ипотеки в другом банке граждане могут получить большую сумму займа, чем была изначально. Вернуть первому кредитору меньшую сумму, а оставшиеся средства потратить на другие цели, отметила она.

"Количество обращений за консультациями по таким вопросам за последние три месяца выросло в среднем на 15-20% по России", - сказала Решетникова. При этом она отметила, что спрос на обычное рефинансирование ипотеки снижается. После изменения ключевой ставки ЦБ доля интереса к такому продукту с пиковых 17-18% в марте 2020 года упала до 11-12% в августе 2021 г. 23 июля регулятор поднял ключевую ставку на 1 п.п. - до 6,5%.

Как подсчитали аналитики "Этажей", экономия на переплате за весь срок кредитования может составлять миллионы рублей.

Однако, по словам Решетниковаой, манипуляции с кредитами нужно проводить с осторожностью тем, кто планирует получать налоговый вычет. Дело в том, что при рефинансировании с увеличением суммы меняются первоначальные параметры ипотечного кредита, что может затруднить получение налогового вычета с переплаченных процентов по такому кредиту, сказала она.