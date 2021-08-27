Доходы от продажи жилья пойдут на алименты

27 августа. FINMARKET.RU - Перечень доходов, из которых могут быть взысканы, предлагается расширить. Российская трехсторонняя комиссия должна рассмотреть проект постановления правительства о перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Проект документа подготовлен Минтруда в связи с изменениями, внесенными в закон "Об образовании в РФ", пишет

Как пояснила РГ адвокат Алиса Волхова, документ скорректировал наименование такого дохода, как стипендия. Алименты в соответствии с формулировкой постановления будут взыскивать со стипендий, которые выплачивают учащимся.

Также, по ее словам, теперь в перечень включены доходы от реализации недвижимого имущества. "Теперьквартиры будет считаться доходом, и с него будут взыскивать алименты в пользу детей. Это нововведение убирает пробел в законодательстве. Недобросовестные плательщики алиментов теперь не смогут скрыть факт осуществления предпринимательской деятельности", - добавляет юрист .

По словам Волховой, нововведения от правительствапозволят усовершенствовать систему взыскания алиментов, проконтролировать доходы должников и не допустить уклонения от выплат на несовершеннолетних детей.