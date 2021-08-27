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27 августа 2021 года 11:05

Доходы от продажи жилья пойдут на алименты

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YAY/TACC
YAY/TACC
27 августа. FINMARKET.RU - Перечень доходов, из которых могут быть взысканы алименты, предлагается расширить. Российская трехсторонняя комиссия должна рассмотреть проект постановления правительства о перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Проект документа подготовлен Минтруда в связи с изменениями, внесенными в закон "Об образовании в РФ", пишет

"Российская газета".

Как пояснила РГ адвокат Алиса Волхова, документ скорректировал наименование такого дохода, как стипендия. Алименты в соответствии с формулировкой постановления будут взыскивать со стипендий, которые выплачивают учащимся.

Также, по ее словам, теперь в перечень включены доходы от реализации недвижимого имущества. "Теперь продажа квартиры будет считаться доходом, и с него будут взыскивать алименты в пользу детей. Это нововведение убирает пробел в законодательстве. Недобросовестные плательщики алиментов теперь не смогут скрыть факт осуществления предпринимательской деятельности", - добавляет юрист .

По словам Волховой, нововведения от правительства РФ позволят усовершенствовать систему взыскания алиментов, проконтролировать доходы должников и не допустить уклонения от выплат на несовершеннолетних детей.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  жилье,  продажа,  алименты

 
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