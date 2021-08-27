Центробанку предлагают в 2,5 раза увеличить налоговый вычет по ИИС

27 августа. FINMARKET.RU - Сумма, с которой формируется налоговыйпо индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) первого типа, должна быть увеличена с 400 тысяч до 1 млн рублей, если счет не закрыт в течение 3-х лет. С таким предложением к первому зампреду Банка России Сергею Швецову обратилась Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), пишет "Российская газета"

В случае принятия предложения НАУФОР инвесторы смогут получать в 2,5 раза больше - 130 тысяч рублей вместо 52 тысяч. По мнению экспертов, это станет дополнительным стимулом вложений впервого типа.

Индивидуальный инвестиционный счет - это брокерский счет физического лица. Он очень просто открывается и управляется, но, как и любой объект финансового рынка, имеет ряд важных условий и ограничений. Период действия ИИС - минимум 3 года. По инвестсчету первого типа можно вернуть 13% от суммы, внесенной на него в течение прошлого года (максимум вернуть можно 52 000 рублей год). Для этого нужно платить НДФЛ, иначе возврат делать не из чего.

НАУФОР предложила Банку России увеличить сумму, с которой формируется налоговый вычет по ИИС первого типа.

"Данное решение будет стимулировать сохранение средств на ИИС-1 на срок дольше минимального для этого счета срока в три года, - уверен президент НАУФОР Алексей Тимофеев. - При этом, возможно, следует предусмотреть закрытие ИИС-1, если им не воспользовались в течение одного года".

По словам Тимофеева, ИИС-1 - одна из наиболее успешных мер по привлечению розничных инвесторов на фондовый рынок. "В целом, ИИС-1 содействует развитию финансового рынка, создавая основу для финансирования экономики, а значит - более широкую налоговую базу, содействуя благосостоянию населения и здесь десятилетний ИИС-3 дополняет, а не конкурирует с трехлетним ИИС-1", - сказал он.

Тем не менее, стоит попробовать сделать ИИС-1 более долгосрочным, чем сегодня, предусмотрев увеличение налогового вычета до всей суммы, вносимой на него - 1 млн рублей, по прошествии трех лет, стимулируя инвесторов не закрывать после указанного срока, а наоборот сохранять ИИС-1, уверен Тимофеев.