ФССП предлагают сделать ответственной за внесудебное банкротство

27 августа. FINMARKET.RU - Организацию внесудебногограждан ради повышения ее эффективности предлагают передать судебным приставам - сейчас этим занимаются многофункциональные центры (МФЦ). Письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина с такой инициативой направил Общероссийский народный фронт (ОНФ), пишут "Ведомости"

Возможность внесудебного банкротства ввели в качестве альтернативы судебного. С 1 сентября 2020 г. должник может бесплатно подать заявление в МФЦ, если его долги не менее 50 000 и не более 500 000 руб., а также если в его отношении завершено исполнительное производство из-за отсутствия дохода и имущества для взыскания. Внесудебное банкротство должно длиться полгода и завершается признанием долгов безнадежными.

Сейчас для вхождения в процедуру требуется, чтобы пристав завершил исполнительное производство из-за отсутствия у должника дохода и имущества. Но закон предусматривает и другие причины для окончания производства. Практика сложилась так, что приставу проще окончить производство из-за невозможности найти должника, говорится в письме ОНФ. Раньше это вопросов не вызывало, но теперь стало проблемой: если производство окончено, на этом основании подать на внесудебное банкротство уже нельзя. Это стало главным препятствием для "десятков тысяч граждан", которые не имеют дохода и имущества, говорится в письме ОНФ.

Для решения проблемы ОНФ предлагает сделать Федеральную службу судебных приставов (ФССП) ответственной за внесудебную процедуру банкротства. Новые полномочия службы можно реализовать через сопряжение сервисов "Госуслуг" с сервисами приставов. Минэкономразвития уже работает над идеей подавать заявления через портал "Госуслуги".

Как заявил "Ведомостям" представитель, наделение службы полномочиями по реализации процедуры внесудебного банкротства граждан не соотносится с установленными законом задачами ФССП. Если же должник считает, что пристав не выполнил свой долг по розыску имущества и закрыл исполнительное производство из-за невозможности найти должника, то он может обратиться в суд, отмечает собеседник.

Опрошенные эксперты отмечают, что ФССП добавлять новые полномочия не стоит, а улучшать надо саму процедуру внесудебного банкротства. По их мнению, проблему банкротств это не решит, а лишь усугубит.