Минтруд знает, как покрыть дефицит средств ПФР и ФСС

27 августа. FINMARKET.RU -разработал перечни источников, которые могут покрыть дефицит средств Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), пишут "Известия"

Они приведены в проектах постановлений "Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации" и "Об утверждении Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда социального страхования".

Если раньше перечни источников утверждал парламент, принимая федеральный бюджет, то с лета 2021 года этим занимается правительство. Как говорится в пояснительной записке к первому проекту, он подготовлен в рамках реализации этого перехода компетенций в соответствии с п. 17 ст. 1 федерального закона от 1 июля 2021 года "О внесении изменений в Бюджетный кодекс". Это же касается и второго постановления.

В общей сложности в оба перечня вошли более 40 источников финансирования дефицита. В их числе: уменьшение объемов средств пенсионных накоплений, размещенных на депозитах в банках, сокращение финансовых активов в собственности фондов, продажа акций, курсовая разница, уменьшение остатков средств финансового резерва и другие.

По официальным данным, на 2021 год в Пенсионном фонде дефицит составляет 494,8 млрд рублей, в Фонде соцстрахования - 17,6 млрд рублей.

В Минтруде "Известиям" подтвердили факт разработки документов и уточнили, что подготовлены 4 проекта постановления. Помимо администраторов источников финансирования дефицита министерство предлагает утвердить и администраторов доходов этих же структур.

"Главными администраторами доходов/источников дефицитов бюджета государственных внебюджетных фондов могут являться федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации, публично-правовые компании, Центральный банк РФ, органы управления государственным внебюджетным фондом. В случае возникновения дефицита средства компенсируются за счет Резервного фонда", - пояснили в министерстве.

В Госдуме расценивают эту меру как наведение порядка в финансовой системе.