У молпрома "убежала" доходность

26 августа. FINMARKET.RU - Молочная промышленностьстолкнулась с резким ростом себестоимости на фоне сдержанного увеличения цен на готовую продукцию, сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов

"Доходность очень серьезно упала и в производстве, и в переработке молока", - сказал Белов во время межрегиональной конференции "Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал" в четверг.

По его словам, 2021 год по ряду параметров станет переломным для молочной индустрии.

"Сейчас (. . .) очень растет себестоимость - в сырье за последний год себестоимость выросла практически на 18% в среднем, выросли практически все составляющие затрат - корма, дизельное топливо, минеральные удобрения. Рост стоимости белковых кормов составил 60%. Аналогичная ситуация в переработке - рост себестоимости порядка 6-8%, при этом рост цены на полке - 3,5%", - отметил эксперт.

Дополнительно нагрузку на производителей молочных продуктов окажут ввод маркировки, а также повышение экологических требований для предприятий.

"При выручке индустрии в 1 трлн рублей годовая валовая прибыль равна 35 млрд рублей, или 3,5%. При этом с введением маркировки, экологических требований дополнительные затраты могут вырасти еще на 60 млрд рублей (в год)", - резюмировал Белов.

Как сообщалось, маркировка молочной продукции в добровольном режиме началась с 20 января. Обязательная маркировка будет вводиться в несколько этапов. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.

Кроме того.ю молочный союз России направил в ФАС письмо с просьбой разобраться в ситуации с высокими наценками на молочную продукцию в торговых сетях.

"Самая главная в проблемах с продажами - у сетей очень высокие наценки, от 50% до 150%. Мы написали в ФАС письмо с тем, что нужно разбираться. Ни в одной стране мира нет такой наценки на молочную и прочую продукцию", - отметила председатель совета союза Людмила Маницкая журналистам.

Письмо в антимонопольную службу последовало за массовыми обращениями в союз от предприятий из различных регионов - от Камчатки до Краснодарского края.

"Именно на молокоемкие продукты идет бОльшая накрутка. Молоко, кефир, ряженка - (рост наценки) в меньшей степени, масло, сыр, сметана - здесь очень серьезные наценки", - сообщила представитель союза.

Союз также направил обращение по поводу ситуации с наценками в правительство РФ.