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26 августа 2021 года 09:35

Госкомпании обяжут внедрять российскую радиоэлектронику

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Zuma\TASS
Zuma\TASS
26 августа. FINMARKET.RU - Минцифры подготовило проект правительственных директив госкомпаниям об обязательном участии в реализации "сквозных проектов", направленных на внедрение российской радиоэлектронной продукции, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект.

По данным издания, проект директив адресован госкомпаниям из "перечня 91-р", в который входят "Роснефть", "Аэрофлот", "Росагролизинг", Россельхозбанк, "Роснефтегаз", "Россети", "РусГидро" , "АЛРОСА", ВТБ и другие.

Речь идет о закупках госкомпаниями отечественных аппаратуры и комплектующих, включая вычислительную технику, и адаптации отечественной радиоэлектроники к конечной продукции госкомпаний, пишет издание. Участие госкомпаний в "сквозных проектах" - одна из схем импортозамещения радиоэлектроники, ее финансирование весной согласовали "цифровой" и "промышленный" вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов.

Замглавы Минцифры Андрей Заренин пояснил, что проект директив разработан для стимулирования спроса на продукцию российской радиоэлектронной промышленности.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    .РФ,  госкомпании,  электроника

 
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