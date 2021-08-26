Финрынок против расширения внесудебной практики банкротства граждан

26 августа. FINMARKET.RU - Участники финансового рынка раскритиковали законопроект Минэкономики по упрощению процедуры внесудебного банкротства граждан, пишет "Коммерсантъ". По их мнению, увеличение суммы обязательств, допускающих использование схемы, до 1 млн рублей поместит в зону риска ипотечные кредиты в регионах. А рост числа потенциальных внесудебных банкротств приведет к ужесточению условий выдачи кредитов.

Председатель "Банкротного клуба" Олег Зайцев не согласен с критикой повышения суммы долга до 1 млн рублей. "Это людоедство. Сейчас для внесудебной процедуры установлены слишком зауженные критерии и мало кто из россиян может ею воспользоваться", - говорит он. Глава правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский полагает, что из-за неясных формулировок в законе риски для залоговых кредиторов теоретически все же есть, поэтому имеет смысл четко прописать, что если на ипотечную квартиру взыскание не обращено, то и долг по такому кредиту с ипотекой не может списываться через "внесудебку".