Внутренний туризм уронил спрос россиян на доллары

26 августа. FINMARKET.RU -населения на доллары упал в шесть раз. Виной тому неопределенности с поездками за рубеж, пишут "Ведомости".

Банк России зафиксировал нехарактерное для июня снижение чистого спроса населения на наличную иностранную валюту: по сравнению с маем он упал на 27% до 700 млн в долларовом эквиваленте. В сравнении с июнем прошлого года падение еще больше – в 2,3 раза. Чистый спрос считается как разница между тем, сколько граждане продали банкам и сняли валюты со счетов, и тем, сколько они купили и зачислили на счета.

Это прошло из-за сокращения чистого спроса на доллары: относительно июня 2020 г. он упал более чем в шесть раз, до $196 млн, относительно мая произошло падение почти в четыре раза. На евро спрос увеличился в 2,6 раза относительно предыдущего месяца, до $459 млн, но в сравнении с июнем прошлого года он вырос не так значительно – на 76%.

Обычно спрос на валюту растет в преддверии периода отпусков, пишет ЦБ. На снижение спроса повлияла неопределенность ситуации из-за введения властями популярных у россиян стран въездных ограничений: обязательная вакцинация, ПЦР-тесты. Граждане переориентировались на внутренний туризм, что привело к продаже накопленной наличной валюты, которую они снимали с валютных счетов.

Отдельный спрос на евро может объясняться тем, что в июне ряд европейских стран (например Хорватия, Великобритания) начали открывать свои границы для туристов, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперта РА" Айсылу Алексеенко. На рост спроса вряд ли могли повлиять инфляция или ожидания по ослаблению курса рубля, считает она: в этом случае достаточно держать остаток на валютном счете в банке, нет необходимости снимать наличные, пишут "Ведомости".