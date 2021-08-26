Банки по рисунку вен ладони будут "узнавать" клиентов

26 августа. FINMARKET.RU -будут идентифицировать клиентов по рисунку вен ладони: такой опцией планируется дополнить Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет "Российская газета", ссылаясь на пресс-службу Банка России.

В ЦБ отметили, что регулятор рассматривает биометрическую идентификацию по венам на ладони как перспективное дополнение к уже существующим способам идентификации в ЕБС (по голосу и лицу). "Рисунок вен ладони позволит снять барьеры для прохождения биометрической идентификации людьми, испытывающими сложности при разговоре, в том числе с проблемами слуха и речи в силу разных причин, - отмечают в Банке России. - Технология была протестирована и показала свою высокую эффективность". Но устройства, распознающие рисунок вен ладони, недешевы, уточнили в ЦБ.

Эксперты говорят о высокой точности такого метода, но указывают на его дороговизну". Цена считывателя рисунка вен ладони разнится и находится в диапазоне 17-140 тысяч рублей.

Перед введением такого способа идентификации следует также проработать вопрос о включении устройств для распознавания артерий в перечень технических средств реабилитации для ряда заболеваний, указали в ЦБ. Это необходимо, чтобы нуждающиеся в таком способе идентификации могли получить устройства без существенной нагрузки на семейный бюджет, уточнили в Банке России.

Некоторые крупные российские банки уже внедрили идентификацию по рисунку вен. В частности, это сделал Ак Барс банк (входит в топ-40 по активам). "По рисунку вен ладони для клиентов банка доступен вход в депозитарий в офисе, - уточнили в пресс-службе Ак Барс банк". - Этот тип биометрической аутентификации максимально надежен, поскольку рисунок кровеносных сосудов строго индивидуален и не меняется на протяжении всей жизни. Такой тип аутентификации исключает несанкционированный доступ к сейфовым ячейкам со стороны других лиц".