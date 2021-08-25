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25 августа 2021 года 19:00
Рост промпроизводства в июле в России замедлился до 6,8%
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Сергей Фадеичев/ТАСС
В июле рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,8% после 10,2% в июне, сообщил Росстат. По отношению к июлю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,7% после роста на 2,3% месяцем ранее. За январь-июль промпроизводство увеличилось на 4,4%
25 августа. FINMARKET.RU - В июле 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 6,8% по сравнению с июлем 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июне 2021 года рост, согласно пересмотренным данным, составил 10,2%. Ранее сообщалось о повышении на 10,4%. Росстат также уточнил динамику за 2020 год и первое полугодие 2021 года. В 2020 году падение промпроизводства в РФ составило 2,1% вместо 2,6% по первой оценке. Соответственно оценка роста промышленности в 1-м полугодии 2021 года была понижена до 4% с 4,4%. По сравнению с июнем текущего года промпроизводство в июле сократилось на 0,1%. В январе-июле рост промпроизводства составил 4,4%. С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в июле снизилось на 0,1% после сокращения на 0,2% месяцем ранее. Ожидания экономистов выглядели более оптимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал повышение промпроизводства за июль на 8,2% в годовом выражении. Наиболее глубокий спад в 2020 году был в мае, в июне прошлого года началось постепенное его сокращение. Поэтому июльские показатели годового роста в 2021 году были значительными, но они проиграли динамике июня и особенно мая из-за более высокой базы. В мае 2020 года был пик падения в промышленности - она упала на 8% к маю 2019 года после снижения на 4,7% в апреле 2020 года. В июне 2020 года падение промышленности замедлилось до 7,3%, а в июле - до 6,1%. Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства на 2021 год составляет 4,6%, что значительно лучше прогноза Минэкономразвития (2,0%). В сфере добычи полезных ископаемых рост производства замедлился до 11,6% В сфере добычи полезных ископаемых в июле повышение объема производства в годовом выражении замедлилось до 11,6% после роста на 13,7% в июне. В январе-июне показатель увеличился на 1,5%. В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства замедлился до 3,4% после повышения на 7,6% месяцем ранее. За семь месяцев - рост на 5,6%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в июле составил 6,5%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 16,7%. В январе-июле повышение составило 7,6% и 21%, соответственно. Рост промпроизводства к июлю 2019 года составил 0,7% Промпроизводство выросло к "доковидному" июлю 2019 года на 0,7% после повышения на 2,3% в июне, указывает Росстат. "Анализируя динамику промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19, можно отметить, что рост к июлю 2019 года составил 0,7%. При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,6%, энергетический сектор - на 4,1%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 11,3%", - говорится в сообщении Росстата. В сырьевом секторе индекс производства снизился по сравнению с июлем 2019 года на 3,9%, что связано с уменьшением объемов нефте- и газодобычи на 6,2%, нерудных полезных ископаемых - на 14,8%. Одновременно зафиксирован рост добычи угля по сравнению с июлем 2019 года на 2,3% и добычи металлических руд - на 3,0%. Отрасли, показавшие наибольший рост в июле в годовом выражении: - добыча прочих полезных ископаемых (включая нерудные материалы, драгоценные и полудрагоценные камни и др.) - (+32,5%); - предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (+16,7%); - добыча нефти и природного газа - (+11%); - производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (+16,2%). - производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки - (+13,5%); - производство пищевых продуктов - (+5,7%) и напитков - (+10,1%); - обработка древесины и производство изделий из дерева - (+6,2%), производство бумаги и бумажных изделий - (+9,5%); - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (+9,7%); - производство мебели - (+8%); - производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (+7,1%); - производство готовых металлических изделий (исключая машины и оборудование) - (+4,6%); - выпуск кокса и нефтепродуктов - (+4,1%); - производство резиновых и пластмассовых изделий - (+3,9%); - производство электрического оборудования - (+3,6%) - химпроизводство - (+3%); Отрасли, снизившие объемы производства по сравнению с июлем 2020 года: - производство компьютеров, электронных и оптических изделий - (-10,9%); - производство одежды - (-11,5%); - производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (-10,6%); - ремонт и монтаж машин и оборудования - (-8,2%).
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Ключевые слова: Россия, промпроизводство
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